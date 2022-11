Interview met Dirk van Duijvenbode: op bezoek in de auberginekwekerij

In deze aflevering van de dartspodcast van Sportnieuws.nl gaan presentatoren Martijn Baars en Robert Hüsken op bezoek bij Dirk van Duijvenbode. Hoe staat 'Aubergenius' ervoor in aanloop naar het WK darts? Kan de Nederlandse darter voor een sensatie gaan zorgen in Ally Pally?

