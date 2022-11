Op bezoek bij Vincent van der Voort: het roer omgegooid

In deze aflevering van de dartspodcast van Sportnieuws.nl gaan presentatoren Martijn Baars en Robert Hüsken op bezoek bij Vincent van der Voort. We bezoeken hem in zijn dartsshop in Zaandam. Hoe is het nu met deze Nederlandse darter? Vincent van der Voort vertelt dat hij het roer heeft omgegooid: een sportpsycholoog en wortels en komkommers moeten hem helpen op weg naar zijn eerste prijs sinds 2014.

In deze aflevering van de dartspodcast van Sportnieuws.nl gaan presentatoren Martijn Baars en Robert Hüsken op bezoek bij Vincent van der Voort. We bezoeken hem in zijn dartsshop in Zaandam. Hoe is het nu met deze Nederlandse darter? Vincent van der Voort vertelt dat hij het roer heeft omgegooid: een sportpsycholoog en wortels en komkommers moeten hem helpen op weg naar zijn eerste prijs sinds 2014.