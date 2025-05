Dit is de moeder van Max Verstappen: Sophie Kumpen was succesvolle coureur maar gaf carrière op voor kinderen

Sophie Kumpen is vooral bekend als de moeder van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen, maar zelf had ze ook een succesvolle carrière in de autosport. Dit is alles wat je over haar moet weten.

De 50-jarige Kumpen werd op 30 oktober 1974 geboren in het Belgische Hasselt. Ze is de dochter van voormalig voorzitter van voetbalclub KRC Genk en groeide op in een racefamilie. Haar neef Anthony was ook autocoureur. Sophie begon op elfjarige leeftijd met karten en bleek talent te hebben.

Christian Horner van Red Bull

Ze kwam uit in verschillende klasses en racete zelfs nog tegen Christian Horner, de teambaas van Red Bull. In 1995 boekte ze haar grootste overwinning: de Andrea Margutti Trophy in de Formula A. In 1996 trouwde ze met voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen en in september 1997 werd hun eerste kind geboren: Max. Twee jaar later kreeg het stel ook nog een dochter: Victoria.

Scheiding

Sophie besloot te stoppen met de sport om haar kinderen op te voeden en Jos te steunen in zijn carrière. Maar het huwelijk hield geen stand. In 2008 gingen Kumpen en Verstappen uit elkaar. De Belgische keerde enkele jaren later nog korte tijd terug als coureur. In 2013 deed ze mee in de Formido Swift Cup. De finaleraces vonden plaats op het circuit van Zandvoort. Daar crashte ze en brak ze een rugwervel. Het betekende het definitieve einde van haar loopbaan in de autosport.

Maar Sophie is nog regelmatig op circuits te vinden. Nu om haar zoon Max te steunen. De Red Bull-coureur werd in 2024 voor de vierde keer wereldkampioen in de Formule 1. Sophie bezocht tijdens het succesvolle seizoen onder andere de Grand Prix in Qatar, samen met dochter Victoria.

Bijgeloof

Ook als de 50-jarige niet meereist steunt ze haar zoon. Dat doet ze door een kaarsje te branden in de kerk op racedagen waarop Max in actie komt. De coureur vertelde ooit over het bijgeloof van zijn moeder.

Oma

Sophie is ook al oma van drie kleinkinderen. Victoria heeft namelijk met haar vriend Tom Heuts twee zoons, Luka en Lio en één dochter: Hailey. Binnenkort zal er ook een vierde kleinkind bij komen. Max wordt namelijk voor het eerst vader. Zijn vriendin Kelly Piquet is zwanger van hun eerste kindje. De Braziliaanse partner van de coureur heeft wel al een dochtertje uit een eerdere relatie: Penelope.