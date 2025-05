Dit is de zus van Max Verstappen: Victoria heeft eigen kledinglijn en is moeder van drie kinderen

Victoria Verstappen is vooral bekend als zusje van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Maar zelf timmert ze ook hard aan de weg. Ze liet de autosport achter zich en richtte haar eigen kledinglijn op.

De 25-jarige Victoria Jane Verstappen werd op 22 oktober 1999 geboren in het Belgische Maaseik. Net als haar twee jaar oudere broer groeide ze op met ouders Jos Verstappen en Sophie Kumpen. Zij hebben beiden internationaal succes geboekt in de racewereld, en dus was voor Victoria en Max een carrière al uitgestippeld.

Karttalent

Victoria heeft net als haar broer veel kilometers gemaakt in een kart. Ze had ook talent en in 2017 won ze een 100 mijl race op het Genk International Karting Circuit. Ze kwam als eerste over de finish na 114 rondes en 160 kilometer.

Kledinglijn

Maar in 2020 besloot ze het over een andere boeg te gooien en richtte ze een eigen kledinglijn op. Het Instagramaccount van Verstappen toont al aan dat ze houdt van mode. Ze heeft inmiddels ook 357 duizend volgers op Instagram en is dus ook een echte influencer te noemen.

Haar kledinglijn 'Unleash The Lion' is verkrijgbaar via de website van haar broer. Alle kleding is ontworpen door Victoria.

Moeder

Verstappen heeft al lange tijd een relatie met haar vriend Tom Heuts. In december 2020 kregen zij hun eerste zoontje: Luka. Een jaar later volgde ook een tweede zoontje: Lio. In juni 2024 was er opnieuw babynieuws voor het stel. Dit keer werd er een dochtertje geboren. Zij kreeg de naam Hailey. Het moederschap is een taak die Victoria met alle liefde uitvoert. Ze werd zelfs uitgeroepen tot Social Mama van het jaar.

Verloving

Victoria en haar vriend hadden dus al drie kinderen, maar tot een huwelijk kwam het nog niet. Dat kan echter niet lang meer op zich laten wachten, want in april maakte het koppel heugelijk nieuws bekend. Heuts vroeg de zus van de viervoudig F1-kampioen ten huwelijk in Parijs en zij kon op die vraag in 'de stad van de liefde' natuurlijk alleen maar ja als antwoord geven.

Tante

Voor Victoria is 2025 daarmee een heel bijzonder jaar, want ze staat ook op het punt om voor de eerste keer tante te worden. Broertje Max wordt namelijk vader. Zijn vriendin Kelly Piquet is zwanger van hun eerste kindje samen. Piquet heeft wel een dochtertje uit een eerdere relatie: Penelope.