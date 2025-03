Dit is Serdar Gözübüyük: scheidsrechter bij PSV - Ajax eist respect, wacht op eindtoernooi en raakte meermaals in opspraak

Serdar Gözübüyük is een van Nederlands hoogst aangeschreven voetbalscheidsrechters en fluit zondag de kraker tussen PSV en Ajax in de Eredivisie. De in Haarlem geboren arbiter is al sinds 2010 actief in de Eredivisie en had ook al de leiding over enkele bekerfinales en internationale affiches. Ook was hij betrokken bij een aantal spraakmakende momenten in en rondom het voetbal.

Gözübüyük fluit sinds 2008 in het Nederlandse betaald voetbal. Op 2 mei 2010 debuteerde de 39-jarige arbiter in de Eredivisie bij de wedstrijd tussen Heracles en ADO Den Haag. Daarin liet hij zich gelijk gelden, want hij was genoodzaakt ADO-aanvaller Karim Soltani de rode kaart te geven. Met 24 jaar was hij de jongste scheidsrechter ooit in de Eredivisie. Stan Teuben verbrak dat 'record' later door als 21-jarige te fluiten op het hoogste niveau in Nederland.

Dit is de scheidsrechter bij PSV - Ajax: toparbiter floot ook vorige ontmoeting tussen de titelkandidaten De scheidsrechter voor dé kraker van dit Eredivisie-seizoen is bekend: Serdar Gözübüyük heeft de leiding over PSV - Ajax, komende zondag om 14.30 uur in Eindhoven. De arbiter krijgt daarmee flink ogen op zich gericht, want er staat nogal wat op het spel.

Controverses

Iets meer dan een jaar later komt Gözübüyük negatief in het nieuws. De KNVB stelde een integriteitsonderzoek in naar de scheidsrechter, omdat hij beschuldigd werd van het spelen van poker met spelers uit de Eredivisie. Gözübüyük ontkende dit en schijnt zelfs zelf gevraagd te hebben bij de KNVB of dit onderzocht kon worden.

In 2015 kwam de naam van Gözübüyük op in een Duits matchfixingschandaal. Hij zou wedstrijden gemanipuleerd hebben. Gözübüyük gaf daar een verklaring voor, waarin hij ontkende hier iets mee te maken te hebben. "Voor de zekerheid zeg ik het één keer: ik ben zuiver. Het is juist mijn rol ervoor te zorgen dat de twee teams elkaar eerlijk en sportief bestrijden. Hoe beter ik dat doe, hoe beter dat is voor de wedstrijd en het publiek. Dat is mijn uitdaging als sportman en mijn enige drijfveer om scheidsrechter te zijn."

Dit is de verguisde scheidsrechter Dennis Higler: gebeten hond na Ajax - AZ vaker in opspraak Dennis Higler werd weer eens de kop van jut tijdens een topwedstrijd. De Nederlandse scheidsrechter is pas 39 jaar oud, maar heeft al voor een mensenleven aan kritiek over zich heen gehad. Dit moet je weten van Dennis Higler, die als voetballer zélf ook scheidsrechters bekritiseerde.

Respect

In 2012 haalde Gözübüyük zowel binnen als buiten de lijnen de krantenkoppen. In september werd hij uitgeroepen tot de beste scheidsrechter van de Eredivisie over het seizoen 2011/12. 'De Gouden Kaart' kreeg hij uit handen van Willem van Hanegem.

Een paar maanden later liet Gözübüyük zich binnen de lijnen gelden. FC Groningen-trainer Robert Maaskant was langs de lijn erg fel, waarna Gözübüyük naar hem toe sprintte om vervolgens te wijzen naar zijn band met 'respect' erop. Deze werd gedragen nadat er in Almere bij een amateurwedstrijd een grensrechter slachtoffer was geworden van zinloos geweld, waarna hij aan zijn verwondingen zelfs kwam te overlijden.

Finales en internationale affiches

Gözübüyük floot in zijn carrière vijf finales. Tweemaal van de Johan Cruijff Schaal en tweemaal van de KNVB Beker. De laatste bekerfinale was er daar een van, toen Feyenoord in de Kuip NEC met 1-0 versloeg. In 2015 floot hij zijn eerste finale. Dat was die van de Youth League. De jongelingen van Chelsea versloegen toen hun leeftijdsgenoten van Shakthar Donetsk met 2-3.

Mascotte Sparta maakt flinke uitglijder, scheidsrechter Danny Makkelie schiet te hulp Een pijnlijk moment voor Piet, de mascotte van Sparta. Toen hij het veld op wilde komen, struikelde hij over de laatste tree van een trap en kwam hard neer. Scheidsrechter Danny Makkelie, die de leiding had over Sparta - Willem II (4-0), schoot te hulp.

Ook floot Gözübüyük al veel internationale affiches. Zo heeft hij vijftien Champions League-duels onder zijn leiding gehad en floot hij onder meer ook in de Europa League, Conference League en de Nations League. Hoewel hij wel wedstrijden in de EK- en WK-kwalificatie in goede banen leidde, was hij als scheidsrechter nog niet actief op een eindtoernooi. Wel was hij tijdens het EK 2024 al vierde official.

PSV - Ajax

In de Eredivisie floot Gözübüyük tot nu toe 310 duels. De 311e is een wedstrijd om naar uit te kijken: de scheidsrechter heeft namelijk de leiding over de kraker tussen PSV en Ajax. De Eindhovenaren hebben met nog acht wedstrijden te gaan zes punten achterstand op de ploeg uit de hoofdstad en moeten dus winnen als ze hun titel willen prolongeren.

Gözübüyük floot in zijn carrière PSV iets vaker dan Ajax. Hij had 55 keer de leiding over een duel van de Eindhovenaren. PSV won er daarvan 32, speelde 14 keer gelijk en verloor 9 keer. Ajax won 31 keer in 48 wedstrijden met Gözübüyük als scheidsrechter, moest 11 keer genoegen nemen met een gelijkspel en verloor 6 keer.