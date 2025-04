Dit is Vivianne Miedema: relatie met oud-teamgenote, topscorer van Oranje en twijfels over eigen lichaam

Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Miedema is geboren op 15 juli 1996. Als vijfjarig meisje begon ze bij HZVV in Hoogeveen. Haar talent was onmiskenbaar en al op haar vijftiende maakte ze als jongste speelster ooit haar debuut in de Eredivisie voor SC Heerenveen. Met tien goals in haar eerste seizoen en een sensationele 41 treffers een jaar later, werd snel duidelijk dat ze voorbestemd was voor het grote podium.

Grote zorgen om blessure Oranje Leeuwin Vivianne Miedema richting EK: 'Ze heeft zoveel pech met haar lichaam' Bondscoach Andries Jonker uitte zijn zorgen over de blessure van Vivianne Miedema, de topscorer van het Nederlands elftal. "Viv is vaak heel nuchter, maar de teleurstelling druipt ervan af", lichtte Jonker toe tijdens een online persconferentie. Het uitvallen van Miedema was dé smet op de avond voor de Oranje Leeuwinnen, die met 3-1 wonnen van Oostenrijk.

Gemaakt voor Europese topclubs

Vrijwel alle Europese topclubs stonden in de rij voor één van de grootste talenten in het vrouwenvoetbal, maar haar keuze viel op Bayern München. In Zuid-Duitsland klom Miedema naar grote hoogten. Ze had een mega groot aandeel aan twee Bundesliga-titels en groeide uit tot misschien wel dé meest gevreesde spits in Europa was.

Hoewel München haar wilde behouden, was het voor Miedema tijd voor een nieuw avontuur. Na een moeizaam begin bij Arsenal bekroonde Miedema haar eerste seizoen met een beslissend doelpunt in de bekerfinale. Vanaf het tweede jaar ontketende ze haar ware klasse. Met 126 doelpunten en 51 assists in 173 wedstrijden schreef ze geschiedenis en werd ze de eerste speelster met meer dan 50 goals in de FA Women’s Super League. Inmiddels staat de teller op 87 goals. Ook internationaal oogstte ze lof met een plekje in het FIFA The Best-wereldelftal.

De trots van Oranje

Op 26 september 2013 zette Miedema haar eerste stappen in Oranje. Met haar scherpe neus voor doel hielp ze Nederland in 2017 aan het Europees kampioenschap, waarbij ze twee cruciale treffers maakte in de finale tegen Denemarken. Op het WK 2019 schreef ze wéér historie door het record van Manon Melis te verbreken en als all-time topscorer van Oranje de boeken in te gaan. De teller staat inmiddels op 97 goals en ze blijft schrijven aan haar legendarische verhaal.

Neerwaartse spiraal door blessures

Plots kwam er een keerpunt in de glansrijke carrière. Haar knie liet haar in december 2022 ineens in de steek met een gescheurde voorste kruisband. Voor de all-time topscorer van de Oranje Leeuwinnen stond de wereld eventjes helemaal stil. Een jaar revalideren, maanden aan de zijlijn, en misschien wel het zwaarst: een streep door het WK 2023. "Het zal heel zwaar zijn. Ik ga héél veel huilen", was de eerste reactie van Miedema op haar ernstige kwetsuur.

Na haar rentree in de herfst van 2023 kreeg Miedema weer twee knieblessures te verduren. Tóch versierde ze in de zomer van 2024 een droomtransfer naar Manchester City, waar ze haar plezier in het voetbal terugvond. Het geluk was van korte duur: losliggend kraakbeen dwong haar tot een operatie. "Voor de vierde keer... Natuurlijk maak ik mij zorgen of mijn lijf nog geschikt is voor profvoetbal Waarom gebeurt mij dit? Waarom wéér?", schreef Miedema in haar column in het AD.

Vivianne Miedema over 'gevoelige overstap': 'Wil gewoon het voetbalplezier terugvinden' Vivianne Miedema is de nieuwe spits van Manchester City. De all-time topscorer van de Engelse competitie maakte de gevoelige overstap van Arsenal. "Ik denk dat het voor mij de beste keuze is."

'Fitter dan ooit'

Begin 2025 voelde Miedema zich eindelijk fitter dan ooit sinds haar eerste kruisbandblessure in 2022. "Eindelijk kan ik me weer volledig richten op voetbal in plaats van mijn fysiek", zei ze optimistisch. Maar op 9 april 2025 sloeg het noodlot opnieuw toe. Tijdens het Nations League-duel met Oostenrijk greep ze naar haar hamstring, wat zomaar een nieuw revalidatietraject kan betekenen. Zelfs haar deelname aan het EK in Zwitserland hangt daardoor aan een zijden draadje.

Ondertekenen van brandbrief

In oktober 2024 haalde Miedema de headlines buiten het veld. Samen met ruim honderd vrouwelijke profvoetballers riep ze FIFA via een brandbrief op om de omstreden sponsordeal met Saudi Aramco te beëindigen, vanwege de mensenrechtenschendingen en het verbod op lhbti-relaties in Saoedi-Arabië. Oranje-aanvoerder Miedema: "Dit willen we niet steunen en accepteren binnen het vrouwenvoetba. Het is simpel: deze sponsoring staat haaks op FIFA’s eigen beloften als het gaat om mensenrechten en de planeet."

Chris Woerts haalt hard uit naar voetbalster Vivianne Miedema: 'Dat is toch hypocriet?' Chris Woerts haalde in Vandaag Inside uit naar Vivianne Miedema. De international van Oranje en ruim honderd andere profvoetbalsters tekenden onlangs een brandbrief naar de FIFA, maar volgens Woerts is het ronduit 'hypocriet'.

Relatie met Arsenal-speelster

Na de EK-finale op Wembley in 2022 onthulden Beth Mead en Miedema hun relatie met een reeks hartverwarmende foto’s op Instagram. Het koppel, jarenlang teamgenoten bij Arsenal, groeide zowel op als buiten het veld naar elkaar toe. Bijzonder detail: voor haar relatie met Miedema deelde Mead eerder haar leven met een andere Oranje-ster, Daniëlle van de Donk.