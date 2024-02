Man Irene Schouten over emotioneel afscheid: 'Van mij hoefde ze niet te stoppen'

De beslissing van Irene Schouten om te stoppen met schaatsen is echt haar eigen beslissing geweest, zo bleek woensdagavond nog maar eens. De schaatskampioene was te gast bij Humberto en werd verrast met de aanwezigheid van vrienden en familie.

Nadat Schouten geëmotioneerd haar verhaal had gedaan, bleek ook onder meer Schoutens man Dirkjan Mak van de partij te zijn. En dat terwijl hij had gezegd lekker thuis te blijven om bij te komen van zijn jetlag. "En ik gaf hem nog groot gelijk ook", lachte Schouten. Ook Mak werd gevraagd naar zijn mening over het besluit dat zijn vrouw na het succesvolle WK afstanden van afgelopen weekend bekend maakte.

"Van mij hoefde ze niet te stoppen", aldus Mak bij RTL. "Het is haar eigen keuze geweest en het is natuurlijk een heel mooie keuze. En ik snap het wel. Maar ze is natuurlijk nog zo sterk en nog zo goed. Ze ze kan nog zoveel winnen. Maar er is ook een andere levensfase, die waarschijnlijk heel mooie dingen kan brengen."

Schouten lichtte toe dat ze de beslissing vooral had genomen met het oog op haar privéleven. Zo wil ze er meer kunnen zijn voor haar zieke moeder.

Simon Schouten

De meeste mensen om haar heen hadden begrip voor de beslissing om te stoppen, maar er was één iemand die het er wat minder mee eens was. "Mijn broer (oud-schaatser Simon Schouten, red.) is zelf gestopt op zijn top en wilde me juist overhalen om door te gaan", aldus Irene Schouten.

Opmerkingen die later door Simon werden bevestigd. "Ik vond het wel jammer en heb geprobeerd haar over te halen. Maar ik heb weinig invloed. Het gevoel van winnen zal ze ontzettend gaan missen."

