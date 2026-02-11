Joep Wennemars was woensdag fantastisch op weg tijdens zijn 1000 meter op de Olympische Winterspelen, maar op de laatste kruising werd hij gehinderd door zijn tegenstander Ziwen Lian. Wennemars reed desondanks de vijfde tijd en kreeg nog een herkansing, maar kon daar vanzelfsprekend niet weer zo snel zijn. Analisten Ireen Wüst en Mark Tuitert wisten niet wat ze zagen.

Wennemars had op de laatste kruising in zijn rit tegen de Chinees voorrang, maar Lian leek dat niet helemaal door te hebben. Hij bleef gewoon doorrijden terwijl Wennemars rechts van hem reed en toen de Nederlandse wereldkampioen op de 1000 meter naar de binnenbaan wilde kruisen, kwamen de twee in botsing. Wennemars was tot op dat moment op weg naar een tijd die goed genoeg was voor het podium, maar reed door het moment slechts de vijfde tijd. Gezien de tijd die hij verloor bij het moment was dat nog een vrij knappe prestatie.

De 23-jarige Wennemars mag als goedmakertje zijn race opnieuw rijden om alsnog een medaille te pakken, maar Wüst en Tuitert waren bij de NOS sceptisch over die tweede kans. "Hij moet al die woede en frustratie gebruiken", gaf Wüst direct advies aan Wennemars.

"Normaal gesproken is dat kansloos", vulde Tuitert aan. "Als hij dit zou doen en er iets van maakt en brons pakt, wat hij hier verliest door die kruising. Dit is zo zuur."

'Het is echt verschrikkelijk'

De olympisch kampioen op de 1500 meter van 2010 snapte niets van de actie van de Chinees: "Het is echt verschrikkelijk. Als je een race rijdt en iemand komt zo hard buitenom en dat je er dan voor kiest om te kruisen..."

Wüst kon zich niet herinneren dat ze het ooit eerder had gezien dat een rijder zijn race opnieuw mocht rijden: "Ik vraag me af of dit ooit gebeurd is op de Spelen. Ik denk van niet..."