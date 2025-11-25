De World Cup in Calgary verliep voor Kjeld Nuis een stuk beter dan die in Salt Lake City. De topschaatser knokte zich op de 1000 meter terug naar het hoogste niveau en eindigde op de 1500 meter op het podium. Voormalig topschaatsster Marianne Timmer geniet van Nuis: "Ik vind het heel mooi om te zien."

Nuis baalde een week eerder in Salt Lake City nog gigantisch doordat hij werd gediskwalificeerd op de 1000 meter na het wegtikken van een blokje. Daarmee lag ook direct zijn klassement in puin. In Calgary was zijn gemoedstoestand een stuk beter en dat was niet gek, want hij won de 1000 meter in de B-groep en stond op de 1500 meter op het podium.

"Hij wil heel graag en was natuurlijk wel heel blij met dit weekend", reageert Timmer in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Hij doet gewoon mee met met de top, dus ook met Kjeld Nuis moeten we dikke vette rekening houden."

Beluister hieronder de volledige aflevering van Dromen van Goud:

Nuis werd in Calgary wel weer afgetroefd door Stolz, die hij enkele weken geleden in de talkshow van Eva Jinek nog waarschuwde: "Hij heeft natuurlijk wat uitspraken gedaan, dus hij moet dat ook hooghouden. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat het ook tegen hem gaat werken."

Toch heeft Timmer veel respect voor wat de 36-jarige Nuis laat zien tegen veel jongere concurrenten als Jordan Stolz (21), Jenning de Boo (21) en Joep Wennemars (23): "Het is natuurlijk super knap als jij in de nadagen zit van je carrière en je hebt met die jonge honden te maken. Het is een ander spel, dus ik vind het heel mooi om te zien wat hij laat zien. En een beetje bravoure maakt het toch ook wel weer mooi."

Thialf

Doordat Nuis in Calgary de 1000 meter in de B-groep won, mag hij bij de volgende World Cup in Heerenveen weer meedoen met de A-groep. Timmer verwacht veel van Nuis in Thialf: "Dan is het ook weer zijn thuisbaan. De Nederlanders trainen daar natuurlijk dagelijks, dus dat is weer een voordeel."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?