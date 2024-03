Antoinette Rijpma-de Jong stopt bij Jumbo-Visma

Antoinette de Jong gaat Jumbo-Visma verlaten. De 28-jarige schaatsster heeft dat bekendgemaakt nadat ze op het WK allround brons won. Maar daarna maakte ze dus een flinke keuze.

Jac Orie, de coach van het geelzwarte team, ziet de ene na de andere schaatser weggaan bij zijn ploeg. Thomas Krol is gestopt en Jorrit Bergsma is naar AH-Zaanlander. Daarnaast nam Jumbo-Visma al afscheid van Dai Dai N'tab, Reina Anema en Serge Yoro. Nu moet Orie ook afscheid nemen van Rijpma-de Jong, meldt de Telegraaf.

Rijpma-de Jong gaat naar Reggeborgh, het team van onder anderen Femke Kok en Kjeld Nuis. "Deze overstap is één van de spannendste beslissingen die ik in mijn carrière heb gemaakt. Iets achter je laten wat bekend is en waar je succesvol bent geweest is niet gemakkelijk, maar mijn ambitie en honger naar meer hebben gemaakt dat ik dit besluit heb durven nemen", zegt ze tegen de krant.

'Ik wil graag nog een stap maken'

"Ik denk dat het niemand is ontgaan dat Reggeborgh erg goed presteert, en ik geloof dan ook dat ik samen met dit team dat laatste stukje uit mijzelf en mijn carrière ga kunnen halen. Ik wil graag nog een stap maken, ik voel dat dat kan, met als uiteindelijke doel olympisch kampioene te worden. Mijn gevoel bij het team is goed, en ik ben er ook van overtuigd dat we samen mooie successen kunnen gaan behalen. Ik kijk enorm uit naar de komende seizoenen.”

Jutta Leerdam en sprinters

Jumbo-Visma wilde graag dat Rijpma-de Jong bij het team bleef, maar greep dus naast haar handtekening. De ploeg heeft voor nu nog maar zeven schaatsers onder contract staan voor volgend seizoen. Een van hen is Jutta Leerdam. Ook sprinters Beau Snellink, Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Joep Wennemars zitten bij de ploeg.