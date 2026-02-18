Jutta Leerdam gaat met olympisch goud en zilver op zak terug naar huis. De 27-jarige won haar geliefde 1000 meter en pakte op de sprint de tweede plaats achter landgenote Femke Kok. Haar toekomst is ongewis, al laaien de babyverhalen nu al op.

Leerdam is de meest besproken sporter van de Olympische Winterspelen. Dat komt natuurlijk door haar verloving met de wandelende stuiterbal Jake Paul. "Het is een buitengewoon merkwaardige familie waarin ze is terecht gekomen", vertelt Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds in zijn eigen podcast. Daarin geeft hij als voorbeeld dat Leerdams schoonbroer onlangs nog een Pokèmon-kaart voor de nodige winst verkocht.

"Het helpt wel haar sterrenstatus te vergroten", denkt hij. Door de olympische successen en haar relatie met de Amerikaanse influencer is Leerdams volgersaantal op Instagram geëxplodeerd. Inmiddels zit ze boven de 6 miljoen, wat haar aantrekkelijk maakt voor grote bedrijven om mee samen te werken.

Toekomst Jutta Leerdam

Leerdam is niet uitgesproken over wat de toekomst haar zal brengen. Ze heeft op 27-jarige leeftijd alles gewonnen wat er te winnen valt. Ook heeft haar verloofde zich al meermaals uitgelaten over een babywens. "De rust zal nu snel wederkeren in haar leven. Dan gaat ze waarschijnlijk naar Amerika, waar hij een landgoed gekocht heeft zo groot als de provincie Utrecht. Daar staat ook een huis op met ik weet niet hoeveel babykamers, daar wordt nu volop over gespeculeerd", aldus Santegoeds.

Zelf sprak Leerdam na haar zilveren plak op de 500 meter over haar toekomst. "Veel mensen vragen ernaar, maar ik weet het gewoon nog niet", stelde de topschaatsster toen. "Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel. Dat doe ik altijd: ik volg mijn gevoel. Dan ga ik het wel zien, maar ik heb een supercomplete carriere. Ik heb alles bereikt wat ik wilde. Ik had nog geen olympische titel en die heb ik nu."

Dat ze afzwaait, is nog geen uitgemaakte zaak. "Het is ook mijn passie. Ik hou van de schaatssport, de beweging en het gevoel van het ijs. Het is een heel mooi gevoel die snelheid door de bochten. Dat moet ik afwegen."