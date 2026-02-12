Het gaat daags na de 1.000 meter voor mannen op de Olympische Winterspelen in Milaan haast nergens anders meer over: de ongelooflijke domper voor Joep Wennemars, die werd gehinderd door zijn tegenstander en naast een medaille greep. De topschaatser sprak zijn teleurstelling uit op Instagram, waarna hij steun ontving van zo'n beetje heel (bekend) Nederland.

Wennemars was bezig aan een sterke race, toen hij tijdens de kruising werd gehinderd door zijn directe tegenstander Lian Ziwen. Daardoor verloor de Nederlander tijd en greep hij naast een medaille. De teleurstelling op het gezicht van de schaatser van schaatsteam Team Essent sprak boekdelen na afloop. Wennemars oogde gebroken. "Mijn olympische droom naar de kloten", stak hij zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken in gesprek met de NOS.

Daags na de domper voor Wennemars, kan hij rekenen op steun vanuit Nederland in Milaan. Nadat hij zijn teleurstelling uitsprak in een bericht op Instagram, ontving hij duizenden reacties. Collega-schaatsers, voetballers, vloggers, sporticonen, rappers; iedereen schaart zich achter de Dalfsenaar.

'Jij kan dit omdraaien en rechtzetten'

Jutta Leerdam, die maandag het eerste goud veroverde voor Nederland op dezelfde afstand voor vrouwen, kreeg het schaatsdrama natuurlijk ook mee en besloot via Instagram haar collega te steunen. "We leven allemaal met je mee", laat ze weten. Bovendien heeft ze er alle vertrouwen in dat Wennemars op de andere twee afstanden sportieve revanche kan nemen. "Jij kan dit als geen ander weer omdraaien en rechtzetten."

Leerdam is zeker niet de enige schaats(t)er die steunt betuigt aan Wennemars. Ook zijn vriendin en collega-schaatsster Suzanne Schulting reageerde. 'Heel erg trots', liet ze weten, evenals Joeps broertje Niels Wennemars. 'Een groots sportman. Ongelofelijk trots', stak hij zijn broer een hart onder de riem. Verder kreeg Wennemars reacties van onder anderen Tim Prins, Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Dai Dai N'tab, Peder Kongshaug, Antoinette Rijpma-de Jong en Stefan Westenbroek.

Hart onder de riem

Ook bekende Nederlanders is het schaatsdrama niet ontgaan. Naast sporticonen als Tim Coronel, Naomi van As en voetballers als Denzel Dumfries en Mexx Meerdink, scharen ook diverse rappers, zangers en reality-persoonlijkheden zich massaal achter Wennemars.