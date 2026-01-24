Topschaatsster Jutta Leerdam is twee weken voor de Olympische Winterspelen weer op de plek waar ze zich vertrouwd voelt: het hoogste treetje van het podium. Ze won zaterdag bij de World Cup in Inzell met groot machtsvertoon de 1000 meter.

De 27-jarige Zuid-Hollandse versloeg landgenote Femke Kok in een baanrecord van 1.12,74. Kok werd met 1.13,67 derde, nog achter de Japanse Miho Takagi (1.13,43). Kok veroverde met haar derde plaats voor het eerst het eindklassement in de wereldbeker op de 1000 meter.

Emotie en kracht

In Shownieuws gaf sportmarketeer Chris Woerts zijn visie op de positie van Leerdam in het sportlandschap. Hij begon met een video die een van haar sponsoren recent maakte rondom Leerdam.

"Ze heeft een sponsor, een provider, die hebben een commercial gemaakt. Haar vader Ruud Leerdam richt zich daarin tot Jutta. In die commercial zit alles. Er zit emotie in en kracht in", zo spreekt Woerts vol lof.

Superveel geld

Woerts, ook regelmatig te gast bij Vandaag Inside, zegt: "Het is zo sympathiek. Het gaat terug naar haar jeugd in het Westland. Het speelt in op het sentiment van het opgroeiende kind en je ziet waar ze nu is gekomen. Ze is een wereldster. Het is goed dat ze reclame maakt voor een Nederlands merk. Het gaat in Nederland niet om hele grote bedragen."

"Het valt in het niet bij wat ze krijgt bij Nike. Zit je daar in de A-categorie, dan praat je over superveel geld. Niemand wil het zeggen, maar dan tik je snel 1 miljoen aan. Ze zit ook bij Skins en Dior. Ze doet het commercial richting de Olympische Spelen fantastisch."

Ritsje

Woerts gaat door: "Het is het meest sexy meisje op de schaats. Als ze finisht gaat gelijk het ritsje naar beneden. Dat vinden mannen heel interessant. Ze is popular, ze is laagdrempelig. Ze komt sympathiek over. Ze draagt mooie make-up tijdens wedstrijden. Ze heeft overal maling aan en dat vinden mensen leuk."

Niet normaal

"Niet normaal, dit had ik echt niet verwacht", reageerde Leerdam bij de NOS op haar toptijd. "Ik weet niet hoe ik het deed, de snelheid kwam best wel makkelijk en dan glij je door. Ik heb deze week best hard getraind en zag deze niet aankomen."

Leerdam vond haar rit op het WK sprint in 2024 lang een van haar beste 1000 meters van de afgelopen jaren. "Dat was het baanrecord, maar dat heb ik nu weer verbroken. Dat is heel bijzonder." De wereldbekerwedstrijden in Inzell zijn de laatste internationale krachtmeting voorafgaand aan de Olympische Spelen van Milaan. Die zijn van 6 tot en met 22 februari.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.