Jorrit Bergsma heeft in zijn laatste olympische race een huzarenstukje afgeleverd. Op de mass start ging hij samen met een Deen al vroeg in de aanval en zorgde hij voor sensationeel goud. Bekijk hier de beelden van de historische race van de 40-jarige.

Bergsma stond samen met landgenoot Stijn van de Bunt in de finale, samen met onder meer topfavoriet Jordan Stolz en regerend olympisch kampioen Bart Swings. Bergsma wist dat hij vroegtijdig moest aanvallen omdat hij in de sprint nooit van die mannen zou winnen. Dat deed hij dus ook en omdat niemand ingreep, kon de man die al brons won op de 10.000 meter en met een Deense concurrent vandoor.

Samen met Viktor Hald Thorup pakte hij meer dan een half rondje voorsprong, terwijl Van de Bunt vakkundig het tempo uit het peloton haalde. Uiteindelijk liet Bergsma de Deen achter zich en kwam hij met een grote voorsprong solo over de streep. Check hieronder hoe dat feestje gevierd werd.

De zege kwam dus door een verrassende aanval aan het begin van de race. Die gouden beslissing zie je hieronder.