Jutta Leerdam kroonde zich maandag op de 1000 meter voor het eerst tot olympisch kampioene bij de Winterspelen in Milaan. De topschaatsster werd tot het uiterste gedreven door landgenote Femke Kok, maar trok aan het langste eind door een ongekend olympisch record te rijden. Bekijk hier de beelden van de gouden race van Leerdam.

Leerdam nam het in de laatste rit op tegen Miho Takagi, de vrouw die haar vier jaar geleden in Beijing van het goud had gehouden. De Japanse bleek deze keer niet het grootste gevaar, want dat was landgenote Kok die vlak voordat Leerdam en Takagi op het ijs kwamen het olympisch record aan diggelen reed. De druk werd dus tot het maximale opgevoerd en daar bleek Leerdam perfect tegen bestand te zijn.

De 27-jarige Leerdam kon natuurlijk niet tippen aan de opening van Kok, die nagenoeg onverslaanbaar is op de 500 meter, maar maakte het verschil in de eerste ronde. Ze reed daar onwaarschijnlijk hard en wist het vol te houden in de slotronde waardoor ze zich voor het eerst in haar loopbaan kroonde tot olympisch kampioene. Leerdam bezorgde daarmee Nederland de eerste gouden plak van de Spelen in Milaan.



Bekijk hier de gouden race van Leerdam:

Bron: HBO Max/Eurosport

Zilver voor Kok

Kok maakte het Nederlandse feestje compleet met het zilver en pakte haar eerste medaille ooit op de Spelen. Ze maakte vier jaar geleden al haar debuut op de Spelen, maar kon toen nog niet een podiumplek bemachtigen. Haar eerste olympische medaille leek een gouden te gaan worden, maar toen bewees Leerdam alsnog haar klasse door nóg sneller dan haar landgenote te rijden.



Bekijk hieronder de race van Kok:

Bron: HBO Max/Eurosport