Grote zorgen om schaatser Jason Suttels. De Belg is op de intensive care beland na een heftig verkeersongeluk enkele dagen geleden. Dat maakt de ploeg van de 24-jarige rijder bekend.

Het ongeluk vond enkele dagen geleden al plaats. "Met grote bezorgdheid delen we mee dat ons teamlid Jason Suttels op vrijdag 10 april 2026 betrokken is geraakt bij een verkeersongeval", schrijft zijn team in een officieel statement op Instagram.

De ploeg van de Belgische schaatser heeft goede hoop dat hij snel de intensive care kan verlaten: "We zijn opgelucht dat Jason zondag succesvol is geopereerd en hopen dat hij binnen enkele dagen de ‘intensive care’ kan verlaten. Jason is een geliefd lid van de POWERSLIDE-familie en onze gedachten zijn bij hem en zijn familie. We wensen Jason alle goeds voor zijn herstel en zullen hem zo goed mogelijk steunen."

Deelname aan WK

Suttels is zeker geen onbekende naam binnen de schaatswereld, want hij deed al twee keer mee aan de WK afstanden. Twee jaar geleden debuteerde hij en reed hij enkel de ploegenachtervolging. Op dat onderdeel werd hij met Bart Swings en Indra Médard zesde. Vorig jaar eindigde het drietal als vijfde en mocht Suttels ook nog zijn individuele debuut maken. Hij reed de 10.000 meter, maar was daarop veruit de langzaamste en moest het doen met een twaalfde plek.

De Belg hoopte met Swings en Médard ook mee te doen aan de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen, maar doordat Suttels in september zijn enkel brak, slaagde België er niet in om zich daarvoor te plaatsen. Suttels liep daardoor zijn olympische debuut mis. Swings en Médard gingen uiteindelijk wel naar de Spelen.

Suttels is dus een prima langebaanschaatser, maar doet het nog beter als skeeleraar. In die discipline won hij meerdere EK-titels en pakte hij WK-medailles.