Sandrine Tas heeft na de WK allround in Heerenveen besloten om de schaatssport vaarwel te zeggen. De Vlaamse atlete stapt over naar een andere sport waarin ze haar 'grote droom wil najagen'. Tas kende een moeizaam seizoen op het ijs en hoopt haar geluk elders te vinden.

Bij de WK allround eindigde Sandrine Tas op een verdienstelijke achtste plek. Als specialist op de langste afstanden deed ze het vooral goed op de 3000 meter en de 5000 meter. Ze verloor echter veel tijd op de kortere onderdelen, waarmee een podiumplek er niet inzat.

Olympische Spelen

De Olympische Spelen liepen voor de atlete uit Oostende uit op een waar debacle. Op de drie kilomer kwam ze er niet aan te pas, net als bij de mass start en de ploegenachtervolging. Alle hoop lag voor Tas op de 5000 meter. Daar kwam ze echter slechts 13 honderdsten te kort voor een medaille en eindigde ze als vierde. Het leidde tot een hevig geëmotioneerde schaatsster en een hele natie die met haar meeleefde.

Wielrennen

Nu kiest de 30-jarige West-Vlaamse er dus voor om haar geluk ergens anders te zoeken. Ze stapt over naar het wielrennen en gaat rijden bij de Belgische ploeg Lotto Intermarché. "De olympische cyclus is voorbij en ik wilde niet langer wachten. Dit is de droom die ik nu wil najagen", vertelt ze over haar switch in gesprek met Sporza.

"Het is echt een bijna kinderdroom", vervolgt de voormalig wereldkampioen bij de junioren. "Ik ben opgegroeid met de koers: de Ronde van Vlaanderen was altijd hoogdag bij ons thuis. Fietsen heeft een bepaalde vrijheid, buiten onder het zonnetje. Ik vind dat er niet veel mooier is dan dat."

Einde van schaatscarrière?