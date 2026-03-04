Joep Wennemars blikte voorafgaand aan de WK sprint nog een keer terug op de veelbesproken 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse topschaatser legde de schuld niet meer bij zijn Chinese tegenstander Ziwen Lian, maar bij de scheidsrechter van dienst. De beschuldigde schaatsscheids bijt nu van zich af na het horen van de woorden van Wennemars.

De besproken scheids is de Enschedeër Berri de Jonge. Hij was verantwoordelijk voor de 1000 meter in Milaan. Wennemars was op weg naar een medaille, maar werd op de wissel gehinderd door zijn tegenstander. Volgens de regels kreeg de Nederlander een re-skate, maar omdat die zo snel op de inspanning volgde, was Wennemars kansloos. Hij voelde zich slachtoffer van de commerciële belangen en wees naar randzaken en de scheids. "Zo werkt het niet", zegt De Jonge tegen het Algemeen Dagblad.

'Daar herken ik me totaal niet in'

"Daar herken ik me totaal niet in. Als wij ons hadden laten leiden door commerciële druk, had Joep direct na rit 15 opnieuw kunnen rijden, de rit waarin hij zelf uitkwam. Wij hebben niks te maken met commercie. Wij zijn daar voor de eerlijkheid en de veiligheid van de wedstrijd. En wij werken volgens de regels. Dat staat vastgelegd in het handboek. En die procedure hebben we gevolgd", zegt de beschuldigde scheids over de harde woorden van Wennemars.

'Hij moet niet boos zijn op mij'

"Als een rijder wordt gehinderd, heeft hij recht op een re-skate. En de regels zijn daar heel duidelijk over: tussen de oorspronkelijke race en die re-skate moet minimaal 30 minuten zitten. Je kunt vinden dat het een uur had moeten zijn. Of anderhalf uur. Maar dit zijn nu eenmaal de regels, die al jaren gelden. En die kende hij. Nogmaals, ik heb gewoon de procedure gevolgd. Eigenlijk moet hij boos op de regels zijn, niet op mij.”

'Ik moet me aan de regels houden'

De Jonge zegt de emoties bij Wennemars wel te begrijpen, maar dat hij die toch echt op de verkeerde afvuurt. "Begrijp me niet verkeerd, ik vind het super vervelend dat hij gehinderd is. Maar ik moet me natuurlijk wel aan de regels houden. En dat heb ik gedaan. Je kan op de Olympische Spelen niet ineens alle regels omgooien. Zo werkt dat niet. Daar wordt het alleen maar oneerlijker van. Dan wordt het willekeur. Daarom heb ik ook niet getwijfeld om hem meer tijd te geven.”