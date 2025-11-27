Femke Kok scherpte tijdens de World Cups in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter aan. Voor het eerst beloont de schaatsbond ISU een wereldrecord met een bonus van ruim vierduizend euro. De Nederlandse sprintster vertelde wat ze met dat prijzengeld wil doen, tot grote vreugde van voormalig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

Van As legt uit hoe de beloning eruitziet: “Ze hebben nu een grotere bonus als je een wereldrecord rijdt. Je krijgt een ring en je krijgt een geldbonus. Kok vertelde wat ze van plan was daarmee te doen.”

De plannen van Kok

Hoog weet precies om welk bedrag het gaat: “Ze kreeg 5000 dollar (ongeveer 4300 euro) voor het wereldrecord op de 500 meter.” Van As vult aan: “Met dat geld is ze van plan om te gaan shoppen.”

Hoog kan het alleen maar toejuichen: “Kind naar mijn hart.” Van As grijnst: “Ik ben dus benieuwd of ze dan ook een Chanel-tasje gaat kopen. Femke, als tip voor jou: koop lekker een Chanel-tasje, want die behouden hun waarde. Die worden alleen maar meer waard.”

Dan kijken de twee terug op hun eigen aankoopgeschiedenis. Van As: “Zo, als we kijken naar ons eerste tassie…” Hoog onderbreekt: “Nee, dat was niks.” Van As: “Nee, die kostte niks, 1900 euro... Nu kost ’ie 10.000 euro ongeveer. Sick.” Daar bleek Hoog niet van op de hoogte en ze is dan ook flink onder de indruk: “Echt een investering.”

Prestaties Kok

Eerder in de podcast bespraken Hoog en Van As al het World Cup-weekend in Calgary. Ook daar was Kok ongenaarbaar op de 500 meter en eindigde ze als eerste in de Nederlandse top vijf. De oud-hockeysters vragen zich hardop af of de prestaties van Kok, of die van Joy Beune, niet zouden moeten leiden tot een directe aanwijsplek voor de Olympische Spelen, in plaats van het allesbepalende OKT.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komt de World Cup in Calgary uitgebreid aan bod én natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen in de Formule 1. Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp.

Reageer en praat mee!