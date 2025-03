Blessureproblemen in Thialf: lid van koningshuis met ambulance afgevoerd tijdens schaatsevenement'

In Thialf is zondag iemand afgevoerd met een ambulance. Dit was geen topschaatsster, maar een lid van het Nederlandse koningshuis. Prinses Margriet moest naar het ziekenhuis na een val in de Friese schaatstempel.

Het incident vond plaats tijdens het evenement de Hollandse 100 in Thialf te Heerenveen. De Hollandse 100 is een evenement waarbij de deelnemers tien kilometer schaatsen en negentig kilometer fietsen. Tijdens de race wordt zo veel mogelijk geld opgehaald voor onderzoek naar betere behandelingen bij lymfeklierkanker. Inmiddels is er al een mooi bedrag van 309.344 euro opgehaald door de Hollandse 100.

Prinses Margriet

Tijdens het evenement was ook de 82-jarige Prinses Margriet aanwezig. Zij schaatste een aantal rondes mee op de baan in Thialf, maar dat ging niet helemaal goed. Prinses Margriet ging op haar schaatsen onderuit en bleef met veel pijn op het ijs liggen. Uiteindelijk had ze medische zorg nodig om overeind te komen en werd ze naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de Hollandse 100 bevestigde tegenover het Algemeen Dagblad dat Prinses Margriet inderdaad naar het ziekenhuis is gebracht. Dit was puur ter controle en ze zou ook goed aanspreekbaar zijn geweest. Haar zoon Prins Bernhard was al snel na de val bij zijn moeder en hij ging ook mee naar het ziekenhuis. Het lijkt erop dat Prinses Margriet hier niet lang hoeft te blijven.

Lymph&Co

Margriet was aanwezig bij het evenement de Hollandse 100, omdat ze nauw verbonden is aan de organisatie Lymph&Co. Haar zoon Prins Bernard is de voorzitter van het goede doel en de organisator van het evenement.