Voor Nederland was het zondag groot feest bij de 500 meter op de Olympische Winterspelen. Femke Kok won voor Jutta Leerdam en dat terwijl de rollen enkele dagen eerder volledig omgedraaid waren op de 1000 meter. Bij Leerdam zorgde dat na afloop enkel voor blijdschap en ook liet ze zich kort uit over haar toekomst.

"Ik ben hier superblij mee", reageerde Leerdam in gesprek met Eurosport. "De race was niet perfect, maar wel hard. Ik ben in goede vorm, supermooi dat ik zilver heb mogen winnen."

'Dit was het hoogst haalbare'

Leerdam eindigde als tweede op liefst 0,66 seconden van winnares Kok, die een olympisch record reed in Milaan. Dit was het hoogsthaalbare. Femke is supergoed op de 500, het is niet mijn afstand, maar het gaat beter en beter. Alles wat er bij de gouden medaille komt, is bonus."

Na afloop van de 500 meter was er een bijzonder moment tussen Leerdam en Kok. "Dit is haar moment. Ze is olympisch kampioen, dat is zo'n mooi gevoel en ik weet ook hoe het voelt. Het is haar gegund. 1 en 2 en dan nu omgewisseld, is heel bijzonder. Heel knap van haar."

'Dat kan ik goed onderscheiden'

Er kwam de afgelopen dagen veel af op Leerdam na haar gouden medaille. Ze vond het niet moeilijk om daarmee om te gaan: "Ik denk dat ik het goed kan onderscheiden met het echte leven. Online is leuk, maar als je je telefoon weglegt, is het er niet. Ik ben bezig met het schaatsen en dat gaat goed."

Toekomst

De speculaties namen de afgelopen tijd flink toe over de toekomst van Leerdam en dat kwam ook door de topschaatsster zelf. Zij en haar verloofde Jake Paul lieten eerder namelijk optekenen dat het haar laatste Spelen zouden gaan worden.

Even later kreeg ze van NOS-verslaggever Bert Maalderink dan ook de vraag of ze na dit seizoen nog doorgaat met schaatsen, maar daar kon ze nog geen duidelijkheid over geven: "Ik wil nog niet te hard roepen: ik ga dit of dat doen. Ik weet het echt nog niet. Dit ga ik vieren en daarna kijk ik verder." Ook na aandringen van de journalist kon ze nog geen duidelijk antwoord geven: "Dit is wat het is, ik ga kijken wat ik ga doen."