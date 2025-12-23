Joy Beune moet zich komende week op het OKT nog zien te plaatsen voor de Winterspelen, maar als dat lukt dan is ze in Milaan een grote kanshebber om misschien wel meerdere medailles te gaan pakken. De topschaatsster pakte in 2025 namelijk al twee wereldtitels en dat is reden genoeg voor oud-hockeyster Ellen Hoog om haar te overladen met complimenten.

Hoog bespreekt samen met voormalig ploeggenote Naomi van As in hun Sportnieuws.nl-podcast de mooiste sportmomenten van 2025 en daar is uiteraard ook een plekje voor Beune. “Die mag niet ontbreken in dit lijstje, want ze is wereldkampioen geworden op de 1500 meter en de 3000 meter. Ze is zo ontzettend in vorm en is de grootste schaatsster van dit moment”, steekt Hoog de loftrompet over de topschaatsster.

'Ze is een boegbeeld'

De tweevoudig olympisch kampioene blijft strooien met complimenten voor Beune: “Ze is ook wel echt het boegbeeld van het schaatsen, samen met Jutta Leerdam. Ze valt natuurlijk op, ook door haar verschijning. Maar ook knap, want ze presteert elke week en weet ook goede keuzes te maken. Zoals dat ze niet in de World Cups in Hamar rijdt, omdat ze zich echt wilde focussen op het OKT. Dus ze kent haar lijf heel goed en is echt een topsportvrouw.”

Hoog geniet ook van de manier waarop Beune zich voortbeweegt over het ijs: “Ik vind haar heel mooi schaatsen. Sommigen schaatsen echt op kracht en zij heeft een hele mooie vloeiende techniek. Ze zit heel laag.”

Kan Beune met de druk omgaan?

Wel zal Beune de komende tijd volgens Van As om moeten zien te gaan met de hoge verwachtingen: “Wat zal er ook een druk op haar schouders liggen, want ook zij moet zich als bijna-medaillefavoriet in Milaan allereerst nog plaatsen op het OKT. We kunnen er wel vanuit gaan dat het lukt of er moet wel iets heel geks gebeuren, maar dan zijn toch alle ogen op haar gericht.”

Haar voormalig ploeggenote maakt zich echter geen enkele zorgen om Beune: “Ik denk dat ze daar wel goed mee om kan gaan. Dat was tijdens het wereldkampioenschap ook en daar wint ze twee afstanden, dus ik denk dat ze daar goed mee om kan gaan.”

Beluister de podcast

In de eindejaarsspecial van hun podcast voor Sportnieuws.nl blikken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As terug op de mooiste momenten van het afgelopen sportjaar, blikken ze vooruit op 2026 én bespreken ze hun favoriete Nederlandse topsportkoppels. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.