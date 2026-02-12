Joep Wennemars zag woensdagavond zijn olympische droom in duigen vallen op de 1000 meter. De Nederlandse schaatser werd op de Winterspelen gehinderd door zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen op de laatste kruising. Het zorgde voor boosheid bij de Nederlander, die later excuses kreeg van Ziwen. Nu blijkt dat de Chinees na het incident de nodige doodsverwensingen heeft gekregen.

Dat laat zijn schaatscoach Jan Bos namelijk weten. Bos is een Nederlander, maar coacht onder meer de Chinees. Hij stond op de kruising toen het daar helemaal misging, Na afloop was de Chinees ontroostbaar. "Hij voelde zich natuurlijk ontzettend rottig na zijn fout", stelt tweevoudig olympisch medaillewinnaar Bos tegenover RTL Nieuws.

Volgens Bos zei Ziwen met 'tranen in de ogen' sorry tegen Wennemars, die natuurlijk woest was. En hij was niet de enige, want heel Nederland leek wel ontdaan door het incident. Helaas leverde dat ook richting de Chinees een aantal ongepaste berichten op. Volgens Bos ontving hij namelijk de nodige doodsverwensingen.

'Hij is er kapot van'

"Daar schrik je natuurlijk enorm van. Hij heeft dat zelf meegekregen. Dat is niet fijn, nee. Het is een hartstikke goeie jongen en dit gun je hem niet", stelt Bos. "Hij is er ook kapot van." De schaatser zelf betuigde ook openlijk spijt en gaf aan dat het een ongeluk was.

Bos ging daarnaast ook in gesprek met vader Erben Wennemars, een generatiegenoot en voormalig collega van hem om het een en ander uit te leggen. Zo wilde Bos duidelijk maken dat het geen bewuste actie was, maar simpelweg een onhandigheid van Ziwen. "Lian had hem niet gezien. Er was geen houden aan. Een ongeluk. Ik gunde het Joep ook. Het is voor iedereen een nachtmerrie."

Herkansing op 500 meter

Voor de Chinees, die werd gediskwalificeerd, zijn de Spelen nog niet voorbij. Hij rijdt ook de 500 meter. Mogelijk treft hij daar wederom Wennemars, die ook de 500 meter rijdt. Daarnaast komt de Nederlander ook nog in actie op de 1500 meter. Bos peinst er overigens niet over om nu kritisch te zijn om zijn pupil. "Ik zou een vreselijke coach zijn als ik hem nu liet vallen. Het was een lastige, emotionele avond voor ons."

Wennemars liet een dag na het dramatische incident van zich horen op Instagram. Hij gaf aan zich, hoe moelijk dat ook is, te richten op de twee andere afstanden. Het bericht leverde hem flink wat steunbetuigingen op, onder meer van olympisch kampioene Jutta Leerdam.