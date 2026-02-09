Jutta Leerdam heeft een stukje schaatsgeschiedenis geschreven door in een olympisch record goud te pakken op de 1000 meter. Ze versloeg landgenote Femke Kok in een sensationele race, waarin eerst Kok de snelste tijd ooit op de Winterspelen neerzette en Leerdam er nipt onderdoor ging. Dat zorgde voor fantastische beelden.

Zelden waren olympische races zo mooi als maandag 9 februari 2026. Femke Kok zette een waanzinnige tijd neer en zorgde voor grote verbazing in Milaan. Leerdam moest twee ritten later een tijd rijden die ze nog nooit had gehaald. En dat deed ze. Ze perstte er alles uit en kwam drie tienden sneller over de streep. De tranen kwamen meteen, van vreugde, van spanning en van opluchting. De beelden gaan de wereld over, net als de tranen van 'stoere vent' Jake Paul.

Emoties

Leerdam moest ook nog eens in een rechtstreeks duel afrekenen met Miho Takagi, de Japanse die vier jaar geleden haar van goud af hield. Leerdam profiteerde op de eerste kruising en kon achter haar oude rivale aanrijden. Daarmee is Leerdam nu de nieuwe heldin in de schaatswereld en ver daarbuiten. De tranen kwamen zelfs bij analist Mark Tuitert, die zelf al eens olympisch kampioen werd. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima gingen uit hun dak.

De mooiste beelden

De mooiste beelden van de gouden race (en zilveren van Femke Kok)

