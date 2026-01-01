Tim Prins baalt als een stekker dat hij niet naar de Olympische Spelen gaat, maar hij is niet de enige. Bart Hoolwerf vindt dat hij er net zoveel recht op had en baalt ook van het besluit. "Rintje weet nu ook dat de kans op een gouden medaille heel klein is."

De aanwijsplek voor de mass start stond bovenaan in de matrix voor het OKT. De afgelopen jaren reden Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma continu samen op dat onderdeel. Bergsma gaat - na zijn tweede plek op de 10.000 meter - wel naar de Olympische Spelen, Hoolwerf niet. Stijn van de Bunt krijgt het tweede ticket op de mass start.

Hoolwerf baalt logischerwijs van die keuze. "Ik heb me vier jaar lang keihard ingezet, ik ben loyaal geweest", zegt hij tegen het AD. "Elke training voor de team pursuit ben ik geweest, alle massastarts heb ik gereden. Ik ben de hele wereld over gevlogen. Ik heb mezelf soms ook wel in moeilijke posities gewerkt, maar ik stond er altijd. En als dat dan niet beloond wordt, is dat behoorlijk zuur."

'Vreemde eend in de bijt'

De 27-jarige Hoolwerf - die vooral bekend is als marathonschaatser - baalt er ook van dat zijn naam amper werd genoemd op televisie. Het ging voornamelijk over Prins en Marcel Bosker. Laatstgenoemde heeft het laatste ticket gekregen voor de ploegenachtervolging, wat ten koste gaat van Prins. Hij mag niet naar de Olympische Spelen, net als Hoolwerf.

"Ik ben gewoon een vreemde eend in de bijt. Een marathonschaatser. Tim Prins wordt nu het kind van rekening genoemd, omdat hij eruit gezet wordt, maar ik denk dat ik dat niet minder ben. Hij is een super groot talent en had zeker het recht in Milaan te rijden. Maar ik heb jarenlang de wereldbeker gereden, heb op het podium gestaan en heb klassementen binnengehaald."

Hoolwerf is van mening dat de KNSB een fout maakt, omdat ze niet gaan voor de grootste kans op goud.

