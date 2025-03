Dit is Angel Daleman: schaatstalent dat imposant record brak is magische grens voorbij én heeft relatie met collega

Met Angel Daleman heeft Nederland een schaatstalent in huis waar het nog jaren van kan genieten. Ze brak afgelopen seizoen definitief door bij de wereldtop en vierde meerdere successen, ook op persoonlijk vlak. En dat terwijl ze nog 18 moest worden. Inmiddels is Daleman de magische leeftijdsgrens gepasseerd.

Wat goed is komt snel. Heel snel in het geval van Daleman. De echte volgers van het schaatsen zagen al meermaals en jongeling uit Leiderdorp bij de junioren iedereen op een hoop rijden. En vaak genoeg klopt ze concurrenten die veel ouder zijn.

Sneller dan Jutta Leerdam

Zo won in 2024 meerdere gouden plakken op de Olympische Jeugdwinterspelen. Een jaar daarvoor won ze zes keer goud tijdens de WK junioren. Een jaar later deed ze dat doodleuk nog een keer. Vanwege haar titels in 2023 werd ze toen de jongste wereldkampioen bij de junioren ooit. Haar tijden waren voor haar leeftijd verbluffend. Ze was als tiener vele malen sneller dan Jutta Leerdam toen was.

Talentvolle familie

Daleman kan ook behoorlijk skeeleren en shorttracken en dat laatste zit in de familie. Haar tantes Melanie en Maureen de Lange namen in 1998 deel aan de Olympische Spelen. Haar nicht Gabrielle Daleman won in 2018 goud op de Winterspelen, maar dan wel met kunstschaatsen. Goud pakken is ook het ultieme doel van de tiener. Ze wil er tijdens de Spelen van Milaan in 2026 al bij zijn.

Succesvol debuut in World Cup

Als ze zulke stappen blijft maken lukt dat zeker. Tijdens het World Cup Kwalificatietoernooi (WCKT) stuntte de schaatsster met plaatsing voor de World Cup. In het eerste weekend liet het schaatstalent al een enorme indruk achter, maar viel ze net buiten het podium. In Beijing een week later was het wel raak. Op de 1500 meter zette ze knap de derde tijd neer en pakte ze haar eerste bronzen medaille. Ze eindigde net achter Joy Beune.

Verhuizing als 15-jarige

Op zo'n jonge leeftijd al zo goed zijn is soms ook lastig. Het reizen tussen school, thuis en trainingsplekken hakte er in toen ze 15 jaar oud was. "Op een geven moment heb ik tegen mijn ouders gezegd: dat doe ik niet meer, hier heb ik geen zin in", vertelde ze ooit aan Schaatsen.nl. "Ze snapten het wel."

Na even twijfelen hakte ze de knoop door en besloot ze Leiderdorp te verruilen voor een gastgezin in Friesland, waar toevallig ook topsprinter Jenning de Boo woonde. In Heerenveen heeft ze naast schaatstempel Thialf ook de nodige vriendinnen en wat meer rust te hebben gevonden.

De successen leggen haar geen windeieren. Red Bull was er razendsnel bij om zich aan het talent te binden en haalde daar alles voor uit de kast. Kjeld Nuis werd zelfs opgetrommeld om de scooter van Daleman te jatten voor een leuke video. Maar lang niet iedereen vindt het leuk dat Daleman nu al zo goed is.

Haar coach Dave Versteeg onthulde in het AD dat er veel afgunst is. "Ze rijdt al jaren oudere meiden naar huis. Dan weet je soms ook niet wat je hoort hoor, van andere ouders. Sommigen zien haar het liefst op haar bek gaan. Daar moet je mee om kunnen gaan." Vooralsnog gaat Daleman dat prima af.

Jongste wereldkampioene ooit

Zo won Daleman bij de NK afstanden een ticket voor de WK in Hamar door achter de ongenaakbare Femke Kok naar het zilver te schaatsen. In Noorwegen werd ze de jongste Nederlandse wereldkampioene ooit. Dat gebeurde samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting op de teamsprint. "Het is heel vet dat ik op zo'n jonge leeftijd met zulke grote namen mijn eerste wereldtitel mag pakken, echt heel cool", reageerde ze bij de NOS.

Op haar enige individuele afstand stelde Daleman enigszins teleur, al valt haar gezien haar leeftijd weinig te verwijten. Ze werd veertiende op de 500 meter. Wel maakte ze na het toernooi nog haar relatie met een 'teamgenoot' wereldkundig.

Relatie met Beau Snellink

Want in Hamar viel op dat Daleman heel erg close was met Beau Snellink van Team Essent, waar de schaatssensatie meetraint. Navraag van Sportnieuws.nl leerde dat de twee een setje zijn.

Eindelijk achttien

Op 25 maart 2025 passeerde Daleman de magische leeftijdsgrens van achttien jaar. "Echt volwassen, maar ik blijf nog steeds de baby van de groep", zei ze in gesprek met deze site. Vooralsnog moet ze nog wel een jaartje wachten tot ze zich mag aansluiten bij een commerciële ploeg, maar met Snellink en de hulp van Team Essent heeft ze genoeg steun op weg naar de Olympische Winterspelen van 2026.