Tijdens de Winterspelen staan de olympiërs natuurlijk centraal, maar er zijn ook veel andere mensen die een prominente rol hebben. Denk aan analisten, bekende mensen op de tribune én journalisten. Bert Maalderink is als bekende schaatsverslaggever bijna elke dag te zien en te horen. Dat leverde eerder deze Spelen al spraakmakende televisie en flinke kritiek op.

De 62-jarige Maalderink werkt al tientallen jaren voor de NOS. Hij had er meerdere functies, maar is bij de huidige generatie schaatsfans vooral bekend als verslaggever bij die sport. Rondom World Cups, wereldkampioenschappen en andere grote evenementen staat hij op het middenterrein om zo'n beetje elke schaatser wat vragen te stellen. Dat is op de Spelen van Milaan dit jaar niet anders.

Maalderink zoekt in zijn interviews graag de grandjes op en probeert de schaatsers regereld te prikkelen. Dat wordt lang niet altijd gewaardeerd. Toen de NOS-verslaggever Jutta Leerdam bevroeg naar een behandelmethode waarbij er met een hamer op haar enkel werd geslagen, wilde ze daar niets over kwijt. Dat Maalderink er vervolgens meermaals op doorvroeg, werd door een flink deel van Nederland niet gewaardeerd. Ook het interview na haar gouden race op de 1000 meter kon op kritiek rekenen.

De 'zuigende' manier van vragen, daar herkent Maalderink zichzelf overigens niet in. "Ik vind het meer doorvragen wat ik doe", vertelde hij twee maanden geleden op NPO Radio 1. Hij denkt ook dat de meeste schaatsers 'geen piepers' zijn en wel tegen een stootje kunnen. "Of ze zijn het er niet mee eens en dan wordt het spannend."

Clash als Oranje-verslaggever

Daar weet Maalderink alles van. Voordat hij louter schaatsverslaggever werd, was hij meermaals te horen als verslaggever van het Nederlands elftal. Ook daar was een relletje nooit ver weg. Toenmalig bondscoach Dick Advocaat stelde het niet op prijs dat hij in reportages 'Dikkie Dik' werd genoemd en Marco van Basten was in 2008 wel klaar met de 'bijdehante' vragen van Maalderink. Dat EK kreeg nog een staartje.

Maalderink, al jaren samen met Marlou Wens en vader van twee zoons, diende vlak na het Europees kampioenschap namelijk zijn ontslag in. Hij voelde zich tijdens het toernooi voortdurend tegengewerkt door enkele collega's. Na een verzoenend gesprek bleef hij toch bij de werkgever waar hij nog altijd voor actief is.

Ziekte MS

De vraag is hoe lang de 62-jarige nog werkzaam blijft als sportverslaggever. In november maakte hij bekend dat hij sinds 2023 de ziekte mutiple scelerose (MS) heeft. Dat is een ongeneeslijke ziekte in het centrale zenuwstelsel en kan je leven ernstig belemmeren. Het nieuws maakte dan ook veel los in de sport- en schaatswereld. Maalderink weet nog niet hoe zijn toekomst eruit ziet. "Als ik komend jaar moet stoppen met werken, en die kans is groot, dan heb ik daar vrede mee. Het is wat het is", vertelde hij in de podcast Bekend met MS.

Hij merkt nu al dat de ziekte zijn werk lastiger maakt. Fel licht, daar kan hij niet meer goed tegen. Net als warmte. Een reportage in een schaatsweekend maken of nog één keer naar het WK voetbal zit er dan ook niet meer in. Zeker in de wetenschap dat Maalderink ook nog een hartinfarct kreeg. Enkele jaren geleden viel hij bijna flauw toen hij een interview had met Leerdam. "Ik weet nog precies bij welke vraag het gebeurde en gelukkig was er in de uitzending niets van terug te zien of te horen", vertelde hij aan het Algemeen Dagblad. "Maar je denkt nu wel steeds vaker: 'Hoelang kan ik nog normaal blijven interviewen?' Maak ik me weleens zorgen over, ja."