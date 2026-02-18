Shorttracker Jens van 't Wout (24) is deze Olympische Winterspelen in topvorm. De Nederlander won al twee keer goud en kan daar nog medailles aan toevoegen in Milaan. Binnen de hechte shorttrackploeg trekt hij veel op met zijn broer Melle, maar ook zijn geliefde komt uit de sport. Dat is namelijk de 20-jarige Zoë Deltrap, die ook op de Winterspelen actief is en kans maakt op eremetaal.

Waar Van 't Wout door zijn sportieve prestaties in één klap een landelijke bekendheid is, staat Deltrap wat minder in de spotlights. Het talent doet voor het eerst mee op de Winterspelen. Nadat ze kort hockeyde en een poging waagde als langebaanschaatsster, besloot ze acht jaar geleden vol voor haar kansen op het shorttrack te gaan. En met succes. In 2022 imponeerde ze met vier gouden medailles op een prestigieus jeugdtoernooi in Finland. Dit jaar kon ze tijdens het EK shorttrack in Tilburg haar geluk niet op toen ze haar eerste individuele medaille (zilver op de 1500 meter) wist te bemachtigen.

Zoë Deltrap jaagt op medaille

Op de Winterspelen reed ze al succesvol mee in de halve finale van de vrouwenaflossing. De finale wordt woensdagavond verreden en het is nog niet duidelijk of ze dan ook mag starten. De kans bestaat dat Suzanne Schulting de voorkeur krijgt, al heeft Deltrap gezien haar connectie met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma de beste papieren. Als Nederland een medaille wint, krijgt ook Deltrap deze om de nek. Ze reed immers al de halve eindstrijd.

Nederlands feest op Winterspelen

Vol in beeld kwam ze in Milaan echter al vaak genoeg, mede door de prestaties van haar vriend Jens van 't Wout. Hij won goud op de 1000 meter en 1500 meter en zorgde voor een Nederlands feestje in de shorttrackhal. Daar was ook Deltrap onderdeel van, want zij ging net als haar collega's en bondscoach Niels Kerstholt helemaal uit haar plaat na de olympische finales.

Deltrap en Van 't Wout hebben sinds september 2023 een relatie. In gesprek met Helden Magazine vertelde de tweevoudig olympisch kampioen enkele maanden na de bekendmaking hoe belangrijk zij voor hem is. "Ik heb geen groot sociaal leven. En er is veel begrip als ik hard moet trainen, omdat Zoë precies weet wat erbij komt kijken om een goede shorttracker te zijn." Volgens Van 't Wout zorgt Deltrap er ook voor dat hij de juiste voeding binnenkrijgt voor een topsporter, want als het aan de winnaar van tweemaal goud ligt staat er vaker dan goed voor hem is wat ongezonds op tafel. Deltrap zorgt voor de juiste balans. "Als het maar een beetje gezond voelt", vat ze het in Trouw zelf samen.

Zoë Deltrap is belangrijk voor Jens van 't Wout

De resultaten zijn er op de Winterspelen in elk geval naar. Van 't Wout erkent ook het belang van zijn geliefde Zoë en zijn broer Melle, want hij vierde meteen het feestje met hen na zijn gouden plakken. "Dat was super speciaal. Ik zag meteen waar ze stonden."

Van 't Wout maakt woensdagavond kans op zijn derde goud. Dan rijdt hij de 500 meter. Diezelfde avond komt Deltrap mogelijk dus in actie op de aflossing bij de vrouwen. Later dit toernooi wordt nog de finale van de mannenaflossing afgewerkt. Voor Deltrap zit het toernooi er op, want zij heeft geen individuele afstand waar ze in actie komt.