Ze is pas 25 jaar oud en kan nog jaren mee, maar Femke Kok heeft al een fors gevulde prijzenkast. De talentvolle Friese schaatsster heeft nog twee grote dromen in haar sport: een medaille op de Olympische Spelen en goud op de WK sprint. Die dromen stonden door een virus even in de ijskast, maar de schaatsster is weer helemaal terug.

Kok kende bij de start van vorig seizoen een enorme tegenslag. Ze kampte met het CMV-virus, vergelijkbaar met de ziekte van Pfeiffer. Ze mocht bij de start van het seizoen in 2024 niet meer het ijs op. "Mijn wereld stortte in. Ik dacht: het hele seizoen is naar de knoppen. En wat betekende het voor mijn deelname aan de Spelen? Pfeiffer kan heel lang duren en een enorme impact hebben", vertelde ze daar onlangs over.

Maar ze kwam terug. Ze mocht in december 2024 weer beginnen met trainen en maakte haar rentree bij het NK sprint. Kok won meteen de 500 meter en bleef de rest van het wereldbekerseizoen ongeslagen. Ze besloot het seizoen met goud op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar en pakte daar ook zilver op de 1000 meter.

Olympisch goud

Maar er ontbreekt nog iets in haar carrière: een olympische medaille. Ze nam vier jaar geleden al deel aan de Winterspelen in Peking. Daar werd ze zesde op de 500 meter, achter onder meer landgenote en concurrente Leerdam.

In Milaan maakt ze drie keer kans op een medaille. Ze komt in actie op haar geliefde 500 meter, waar ze de topfavoriet is. Maar ze kan ook nog verrassen op de 1000 en 1500 meter. Op die laatste afstand reed ze in het voorseizoen nog het baanrecord in Thialf aan gort met een tijd van 1.52,69.

Concurrentie tussen Kok en Leerdam

Leerdam was in de jeugd al een grote concurrent van Kok en nog steeds komen de twee elkaar vaak tegen. Maar waar Kok zich specialiseerde in de 500 meter, daar heeft Leerdam de 1000 meter als beste afstand. Op de WK sprint in 2022 ging zij er bijvoorbeeld met het goud vandoor. En dat terwijl Kok tweemaal tweede werd op de 1000 meter en Leerdam bij de 500 meters niet eens op het podium stond.

De focus kan inmiddels helemaal de Olympische Winterspelen. In Milaan kan Kok de medaille ophalen die ze in 2022 misliep op de 500 meter. Ze werd dit seizoen eerste in het wereldbekerklassement op zowel de 500 als de 1000 meter.