Ze is pas 25 jaar oud en kan nog jaren mee, maar Femke Kok heeft al een fors gevulde prijzenkast. De talentvolle Friese schaatsster heeft nog twee grote dromen in haar sport: een medaille op de Olympische Spelen en goud op de WK sprint. Die dromen stonden door een virus even in de ijskast, maar de schaatsster is weer helemaal terug. Op het EK hoopt ze eindelijk een keer af te rekenen met Jutta Leerdam.

Wat goed is, komt snel. Die uitspraak geldt zeker voor Kok. De schaatsster uit het Friese Nij Beets won in 2019 en 2020 het WK voor junioren. In dat laatste jaar was zij - als tiener - ook al onderdeel van het team dat goud won op de teamsprint op de WK afstanden. Zij zat in een team met Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Ireen Wüst.

Eerder in 2020 won zij goud op de 500 meter op de NK afstanden. Dat jaar reed zij ook de 1000 meter (zevende) en de 1500 meter (veertiende). Maar die laatste afstand reed Kok daarna niet meer op grote toernooien. Zij focuste zich al snel vol op de kortste schaatsafstanden.

Favoriete afstand

En met succes. Zeker op de 500 meter is Kok - die momenteel bij Team Reggeborgh schaatst - bij vlagen onverslaanbaar. In 2021, 2023 en 2024 pakte zij goud op die afstand op het NK, in 2022 en 2024 op het EK en in 2023 en 2024 op de WK afstanden. Op de 1000 meter verliest zij iets van haar pure snelheid, waardoor zij bijvoorbeeld nog geen goud wist te winnen op de WK sprint: zilver in 2022 en 2024.

Ondanks dat zij meesterlijk was in 2022 op de 500 meter, lukte het Kok niet om een goede tijd neer te zetten op hét toernooi: de Olympische Spelen. In Peking werd zij zesde, achter onder meer landgenote en concurrente Leerdam.

Concurrentie tussen Kok en Leerdam

Leerdam was in de jeugd al een grote concurrent van Kok en nog steeds komen de twee elkaar vaak tegen. Maar waar Kok zich specialiseerde in de 500 meter, daar heeft Leerdam de 1000 meter als beste afstand. Op de WK sprint ging zij er bijvoorbeeld met het goud vandoor. En dat terwijl Kok tweemaal tweede werd op de 1000 meter en Leerdam bij de 500 meters niet eens op het podium stond.

In 2025 staat er geen WK sprint op het programma en dus kan Kok nog niet in de herkansing om daar eens goud te pakken. Komend seizoen is een jaar van stilte voor de storm, met enkel de EK allround en sprint en aan het einde van het seizoen de WK afstanden. In 2026, dán gaat het los.

Ziekte enorme domper in 2024

De stilte voor de storm werd verstoord door een bericht eind oktober in 2024, toen Kok bekendmaakte niet te verschijnen aan de start van het seizoen. Een enorme klap voor de Friesin, die een geweldige voorbereiding kende op het schaatsjaar. Het CMV-virus, een ziekte die onder meer Suzanne Schulting lang aan de kant hield, is de grote spelbreker.

Kok schrok zich hen hoedje toen duidelijk werd wat haar mankeerde. En vooral: hoe kan het dat juist zij het virus op heeft gelopen? "Ik leef echt als een monnik. Altijd ben je bezig met je hygiëne: met wie ga je om, afstand houden, handen ontsmetten." Het duurde even voordat Kok weer op het ijs verscheen, maar bij het NK sprint liet ze direct zien dat ze weer in orde is.

Schaatssoap

Toch leverde haar comeback direct een soap op. Kok besloot zich namelijk uit voorzorg terug te trekken na de eerste dag van het NK. Ze leek daardoor een ticket voor het EK mis te lopen, maar daar dacht de KNSB anders over. Zij besloten Kok alsnog af te vaardigen voor het toernooi en dat ging tot onvrede van Jac Orie ten koste van Chloé Hoogendoorn, de nummer drie van het NK.

Geen succes zonder rust

De focus kan inmiddels helemaal op 2026. Er staat dan weer een WK sprint op het programma én natuurlijk de Olympische Winterspelen. In Milaan kan Kok de medaille ophalen die ze in 2022 misliep op de 500 meter. En wie weet verbetert de nog altijd jonge (24 jaar) schaatsster ook haar 1000 meter voor die tijd op zó'n manier, dat zij ook daar een medaille kan pakken. Ze blijft zeker een kanshebber op dat onderdeel.

En wie weet ook wel op de 1500 meter. Kok verraste namelijk vriend en vijand in het voorseizoen door het baanrecord te verbeteren op die afstand in Thialf. Komend weekend lijkt zij ook mee te doen aan de schaatsmijl op de NK afstanden. Dan wordt duidelijk in welke topvorm zij momenteel verkeert.

Partner van Femke Kok

En een vriend, heeft ze die? Dat blijft even de vraag. In januari van 2021 ging Omrop Fryslan langs bij schaatser Tjerk de Boer, om te filmen hoe hij het EK-debuut van zijn vriendin beleefde. Kok pakte brons en kreeg na de race een telefoontje van De Boer. "Ik ben trots op je", zei hij.

Maar sindsdien blijft het stil rondom de twee. Ze liken wel eens elkaars foto's op Instagram, maar er is in al die tijd nog nooit een foto samen geplaatst. De 25-jarige De Boer is nog altijd onderdeel van Team Albert Heijn-Zaanlander en is daarnaast ook nog muzikant.