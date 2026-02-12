Hoewel Merel Conijn er al een lang schaatsleven op heeft zitten, was ze lange tijd voor veel sportvolgers een relatief onbekende naam. Dat veranderde echter na haar strijd met Joy Beune op het NK allround en bij de NK afstanden vestigde ze definitief haar naam met een weergaloze 5.000 meter. Dit weten we allemaal over Conijn, die debuteert op de Olympische Spelen in Milaan.

Met al een nationale titel allround (2022) op zak maakte Conijn op jonge leeftijd al naam op het ijs. De in Amsterdam geboren Conijn leek als 20-jarige definitief door te breken in de top van het schaatsen, maar als lid van het toenmalige Jumbo-Visma raakte ze door een vervelende periode volledig uit vorm.

Geen succes bij Jumbo-Visma

Plots presteerde de jonge Conijn niet meer. Eerst liep ze vlak voor de start van het seizoen 2022/2023 een coronabesmetting op en had ze wat problemen doordat ze wat aanpassingen deed in haar voeding. Omdat ze lactose-intolerant is kan ze geen zuivel eten. Bij de ploeg van Jac Orie kwam daar tot overmaat van ramp nog een calciumtekort bij omdat ze vanwege allergieën de zuivelvervangers niet mocht. Daardoor mocht ze twaalf weken niet trainen, zakte haar niveau aanzienlijk en werd het tijdperk bij Jumbo-Visma geen succes.

Alleen maar op bed

Onlangs blikte Conijn terug op de loodzware periode. Het duurde allemaal veel langer dan ze vooraf had gedacht of gehoopt. "Ik kon bijna niks, joh. Ik was een steen. Ik was mijn emoties kwijt, ik lag alleen nog maar op bed", vertelde ze in de NOS schaatspodcast. Het calciumtekort werd laat ontdekt waardoor er al botontkalking plaatsvond en Conijn last had van poreuze botten.

"Ik was gewoon super moe", weet Conijn nog. "Met lezen zag ik alleen nog maar vlekken." Ze moest, en dat vond ze vreselijk, haar conditie weer heel langzaam opbouwen. "Ik ben echt begonnen met dertig minuten wandelen toen."

Strijd met Joy Beune

Inmiddels heeft Conijn de smaak weer te pakken. Ze vertrok naar AH Zaanlander, het team van Jillert Anema. Daar hoopt ze het gat dat de gestopte Irene Schouten twee jaar geleden liet vallen in te vullen. Met een tweede plaats op het NK allround aan het eind van 2024 was de start voor Conijn geweldig. Ze dwong regerend wereldkampioene Joy Beune tot het uiterste, maar greep net naast de nationale titel.

Emoties op NK afstanden

Enkele maanden later mocht ze alsnog een nieuwe Nederlandse titel bijschrijven. Op de NK afstanden haalde ze op de 5000 meter gigantisch uit. Ze greep voor Sanne in 't Hof, Marijke Groenewoud en Beune het goud op die afstand en mocht op de WK in maart 2025 gaan strijden om de wereldtitel. Daar zal ze geen concurrentie ondervinden van Beune, die door haar vierde plaats haar WK-goud niet kan gaan verdedigen.

Conijn kende uiteindelijk een uitstekend debuut op de WK afstanden. Ze pakte brons op de 3000 én 5000 meter. Beune greep het goud op de drie kilometer, Francesca Lollobrigida deed dat op de vijf.

Bijzondere actie

Tijdens haar eerste WK zette de schaatsster zich ook in voor een goed doel. Ze zamelde namelijk geld in voor War Child. Het logo van die organisatie, die zich inzet voor steun aan kinderen in oorlogsgebieden, staat ook op haar pak. "Oorlog verwoest kinderlevens. Ik voel me, net als heel veel mensen, machteloos. Maar we kunnen wel degelijk een verschil maken", aldus Conijn.

De wijde wereld in

Als schaatsster komt ze op veel verschillende plekken, maar het liefst trekt Conijn ook zelf zoveel mogelijk de wijde wereld in. Dat doet ze graag met haar vriendinnen of met haar vriend. Aan Schaatsen.nl laat Conijn weten hoe ze het liefst haar avonturen beleeft. "Ik kan zomaar in de auto stappen zonder plan, dat is geen probleem. Ik reis het liefst de zon achterna."

Ze noemt als geliefde landen IJsland en Nieuw-Zeeland. Binnenkort reist ze naar Noorwegen. Ook houdt ze van schilderen, lezen en muziek maken. "Mijn hobby's variëren heel erg, ik wissel graag af. Ik vind het belangrijk tijd te maken voor zulke activiteiten met mijn vriendinnen en mijn vriend."

Emotioneel tijdens kerstdagen

Uiteraard vindt ze schaatsen enorm leuk, maar door haar moeizame periode bij Jumbo-Visma weet ze dat er ook andere belangrijke zaken zijn. Vlak voor haar belangrijke en succesvolle NK allround spendeerde ze de kerstdagen 'gewoon' met familie. En dat doen niet alle andere schaatsers. "Ik heb er bewust voor gekozen om dat te doen", liet ze weten. "Het raakte me zelfs emotioneel. Ook mijn familie vond het heel fijn. Wat word je er slechter van als je gezellig met je familie bent?"

Revanche op Olympische Spelen?

Met haar 24 jaar wacht Conijn ongetwijfeld nog een lange loopbaan in het schaatsen. Nadat ze tekende bij AH Zaanlander gaf ze tegenover Sportnieuws.nl een inkijkje in haar dromen. "Ik wil naar de Olympische Spelen in Milaan. Dat heeft prioriteit." Het zou ook een revanche zijn ten opzichte van de vorige Winterspelen. Die liep ze door een dramatische ontknoping met 0,01 seconde mis.

Tijdens het OKT wist ze uit te blinken, nadat ze in het olympisch seizoen een aantal wedstrijden aan zich voorbij liet gaan. Ze sloeg de World Cups in Salt Lake en Calgary over omdat ze niet de lange reis naar Noord-Amerika wilde maken. In plaats daarvan trainde ze in Thialf. Met succes, want ze plaatste zich op het OKT voor de 3000 en 5000 meter. De 3000 meter leverde geen medaille op. Ze werd negende op die afstand. Donderdag komt ze in actie op de langste afstand bij de vrouwen.