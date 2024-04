Dit is Robin Groot, de 'schaatszus' waar Joy Beune mee op vakantie gaat

Joy Beune kondigde het direct na haar succesvolle schaatsseizoen al aan, een vakantie met vriendinnen. Vanmorgen voegde ze de daad bij het woord en stapte ze samen met Robin Groot in het vliegtuig.

"De enige vakantie die ik tot nu toe heb geboekt is een weekje in april met Femke Beuling (wielrenster, red.) en Robin Groot (ploeggenoot, red.)", zei Beune nadat ze zich al bij haar debuut tot wereldkampioene allround liet kronen. "Even lekker weg met vriendinnen. Maar dan gaan we alsnog fietsen, hoor. Dat vind ik nu eenmaal het allerleukst."

Beuling, die afgelopen zaterdag Parijs-Roubaix nog reed, ontbreekt op de foto die de 24-jarige Beune op Instagram deelde. Daarom staat ze met Groot op de trap van een vliegtuig, klaar om te vertrekken. Waar kennen we de metgezel van Beune toch van?

Wereldkampioene allround

Robin Groot is zoals gezegd ook schaatsster. En niet de minste. De 23-jarige Alkmaarse werd in 2020 op zeer overtuigende wijze wereldkampioene allround bij de junioren. Ze won twee afstanden, werd een keer tweede en een keer derde. De overstap naar de senioren verloopt redelijk, met het EK allround in 2023 als hoogtepunt.

Groot eindigde in Hamar net naast het podium. Ze moest na een derde plaats op de 500 meter en drie vierde plaatsen alleen winnares Antoinette de Jong, Ragne Wiklund en Marijke Groenewoud voor zich dulden. Groot mocht meedoen aan dat EK omdat haar 'schaatszus' Beune zich ziek af moest melden.

Ploeggenoten en 'zussen'

"We zijn nu echt wel heel close", zei Groot tijdens dat toernooi. De twee hadden toen net de overstap gemaakt van Jumbo-Visma naar Team IKO, waar ze allebei nog altijd rijden. "Joy is niet alleen een teamgenootje, ze is een van mijn beste vriendinnen geworden. We hebben een onwijs goede band."

Ze omschrijven hun relatie zelfs als 'zussen'. "Vorig jaar is het een beetje als grap ter sprake gekomen", zei Groot bij de NOS. "Omdat we dezelfde kleren dragen en van dezelfde dingen houden. We zijn heel veel samen. Waar Joy is, ben ik. En andersom." Dat geldt dus zelfs tijdens de vakantie.

Olympische Spelen

Groot heeft de Winterspelen van 2026 in Milaan als groter doel, liet ze eerder aan Schaatsen.nl weten. Met de focus op de 1500 meter, de 3000 meter en de mass start. Daarmee is ze naast 'zus' en ploeggenote, dus ook concurrente van Beune.

Verbouwing in huize Beune/Nuis

Beune gebruikte haar vakantie overigens ook om haar huis eens flink onder handen te nemen. Samen met haar vriend Kjeld Nuis koos ze onder meer een nieuwe badkamer uit. Over haar plannen vertelt ze in onderstaande video.

