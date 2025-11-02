De NK afstanden is het eerste toernooi waarop de Nederlandse topschaatsers er dit seizoen moeten staan. Merel Conijn (24) slaagt daar uitstekend in en was zaterdag de beste op de 3000 meter. Toch had het volgens de kampioen van team AH Zaanlander nóg mooier gekund.

Conijn erkende bij de NOS dat ze 'toch wel een beetje' verrast was met haar gouden plak. Ze vertelde dat ze tijdens de race nog 'heel erg zoekende' was of ze bijvoorbeeld haar handen los of op haar rug moest houden. "Ik wist wel dat ik fit was, maar het is toch spannend, het is toch een NK. Dus het moet wel allemaal kloppen, dat deed het, dus ik ben echt heel blij."

Joy Beune

Interviewer Bert Maalderink wil graag weten hoe bijzonder het is voor Conijn om voor het eerst Nederlands kampioen op de drie kilometer te worden. "Ik vind het wel bijzonder", reageert ze. "Het is natuurlijk jammer dat niet iedereen meedeed. Ik had het wel leuk gevonden als ik tegen Beune had gemogen. Maar nog steeds ben ik wel gewoon heel blij, een titel is een titel."

Maalderink stelt dat je nu eenmaal niet iemand kunt verslaan die er niet is en dat een titel een titel is. "Ja", erkent Conijn twijfelend. "Maar zo wil je natuurlijk niet winnen. Je wil gewoon winnen als iedereen op zijn sterkst is, toch? Ik ben blij dat ik gewonnen heb, maar je wil niet dat mensen ziek worden.

Loting 5000 meter

Conijn komt zondag nog in actie op de 5000 meter, de langste individuele afstand bij de vrouwen. In de loting stond ze in eerste instantie tegenover Beune, maar die heeft zich zondag opnieuw ziek afgemeld.

