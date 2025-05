'Eenzame' Jutta Leerdam sluit zich aan bij ploeg: topschaatsster geniet tijdens trainingskamp

Jutta Leerdam heeft geen contract bij een schaatsploeg en dat betekent dat ze op papier dus alles zelf moet zien te regelen. Toch is het niet zo dat ze de hele tijd in haar eentje traint, want de topschaatsster is deze week aangesloten bij een trainingskamp van een van de commerciële ploegen.

Leerdam deelde eerder deze week al een aantal foto's waarbij ze aangaf dat ze helemaal klaar is voor een trainingskamp. De grote vraag was echter met wie ze ging trainen en waar dat precies zou zijn. Uit de beelden was toen al direct duidelijk dat ze dat niet Nederland ging doen, maar inmiddels heeft ze haar volgers op sociale media laten zien op welke prachtige locatie ze wel is.

Jutta Leerdam vreesde voor verloofde Jake Paul: 'Doe dat alsjeblieft niet, schat' Jutta Leerdam hoopte in het boksgevecht van haar verloofde Jake Paul met Mike Tyson maar één ding. En dat was heel iets anders dan wat de rest van de familie van Paul schreeuwde naast de ring in Arlington. In de laatste aflevering van de realityshow Paul American onthult de Nederlandse topschaatsster waar ze voor vreesde bij Jake Paul.

Prachtig uitzicht tijdens trainingskamp

De topschaatsster is namelijk in de Spaanse kustplaats Calpe, dat in de autonome regio Valencia ligt. Daar sloofde ze zich flink uit, want ze maakte een wandeling naar de top van de Penyal d'Ifac. Dat is een grote kalkstenen rots van 332 meter hoog, die net voor Calpe uit de zee komt.

Emotioneel moment voor Jutta Leerdam en Jake Paul na mislukte entree van Nederlandse topschaatsster Een grootse entree van Jutta Leerdam bij het enorme huis van haar zwager Logan Paul ging helemaal mis. De Nederlandse topschaatsster arriveerde per helikopter bij de villa van Logan en zijn verloofde Nina Agdal om hun pasgeboren kindje (Esmé) voor het eerst te ontmoeten. Maar bij de landing ging het mis, zo blijkt uit de laatste aflevering van de realityserie Paul American op HBO Max.

Vanaf de top van de rots heb je een mooi uitzicht over de plaats en het is op een heldere dag zelfs mogelijk om Ibiza te zien. Dat eiland ligt op ruim 100 kilometer afstand van de kust bij Calpe. Leerdam genoot in ieder geval van wat ze vanaf de rots allemaal kon zien. "So gorg", schreef ze bij een van de beelden. 'Gorg' is een afkorting voor het Engelse 'gorgeous' en daarmee wilde ze duidelijk maken dat ze het schitterend vond.

Leerdam is binnen de schaatswereld een eenling, maar was dat op de rots zeker niet. Het is namelijk duidelijk dat ze voor het trainingskamp is aangesloten bij Team Novus, dat als een van de weinige schaatsploegen in Nederland ook meerdere buitenlandse rijders in dienst heeft. Coaches Michel Butter, die vroeger marathonloper was, en Michel Mulder zijn ook van de partij. Ook bekende rijders als Dione Voskamp, Serge Yoro, Indra Medard en Kai in 't Veld zijn op de beelden te zien.

i Jutta Leerdam op de top van de rots. © Instagram / Jutta Leerdam

Team Novus

Dat de topschaatsster met Novus meetraint is overigens niet gek, want de twee partijen gingen vorig jaar een samenwerking aan. Leerdam kwam na de stukgelopen onderhandelingen tussen haar en Jumbo-Visma, dat tegenwoordig Team Essent is, in het voorjaar van 2024 zonder ploeg te zitten.

Hart Jutta Leerdam stond even stil na tranen bij Jake Paul: 'Ik wist meteen dat het foute boel was' Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, beleefde afgelopen november een absoluut hoogtepunt in zijn bokscarrière. In het Amerikaanse Texas won hij van meervoudig wereldkampioen zwaargewicht Mike Tyson. Toch waren er zorgen of Paul het gevecht wel zou halen.

Ze besloot vervolgens nergens een contract te tekenen om samen met haar oude coach Kosta Poltavets toe te werken richting de Olympische Winterspelen van 2026. Kort daarna bleek echter dat Leerdam daarnaast een samenwerking aan ging met Novus en dat ze dus ook af en toe meetraint met die ploeg. Ze is echter geen vast teamlid en rijdt daarom ook niet in de kleuren van de ploeg.