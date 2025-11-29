Het evenement HYROX Utrecht trok een massa sportievelingen aan, waaronder ook ex-topschaatser Erben Wennemars. Van de voormalig sprintwereldkampioen is bekend dat hij verslingerd is aan de combinatie van fitnessoefeningen met hardlopen. Zoon Niels Wennemars was er ook bij met zijn camera.

In een story op Instagram schrijft Niels Wennemars: "Erben Wennemars, ik heb weer van je genoten vandaag!" En in de video zegt hij: "Ja, ja, ja. Haha! Jaa joh! Hij is er onder gedoken!"

Erben Wennemars is uitgeteld

Vervolgens zwiept hij met zijn camera naar een scorebord. Daarop staat dat Erben Wennemars zijn sessie heeft voltooid in 1.05:25. Maar Wennemars senior moest wel zeer diep gaan om dat te bereiken. In de eerste secondes van de story is namelijk te zien dat hij totaal uitgeteld op de grond ligt, terwijl een andere man checkt of alles nog wel oké gaat.

Erben en Niels Wennemars reisden eerder dit jaar af naar Chicago voor het WK Hyrox. Op televisie heeft Wennemars al meerdere keren verteld dat de sport enorm veel potentie heeft. Wat hem en anderen aanspreekt is dat je op zich geen talent hoeft te hebben voor de ren- en fitnessoefeningen. Je moet simpelweg bereid zijn om enorm diep te gaan en aldoor alles te geven.

Niels Wennemars

Niels Wennemars is in tegenstelling tot Erben en zijn broer Joep Wennemars niet in de schaatswereld belandt. Hij brak recent zijn opleiding af en probeert het nu te maken als influencer op het gebied van sport en fitness. Ook hij is dol op Hyrox en werkt dag in dag uit aan het opbouwen van zijn 'motor', zoals hij het noemt, oftewel zijn duurvermogen.

Moeder Renate Wennemars schrijft in haar column voor De Stentor dat ze hem bewondert. "Inmiddels heeft hij op Instagram ruim dertigduizend volgers. Hij doet blijkbaar iets goed", aldus Renate Wennemars. Zo riep Niels Wennemars mensen via Instagram op om mee te doen aan een wedstrijdje traplopen. "Nu had hij een evenementje bedacht. Gewoon om eens te kijken of hij dat kon."

Reageer en praat mee!