Erben Wennemars en vrouw staan voor lastig dilemma: 'En jullie zoon dan?'

Erben Wennemars en zijn vrouw Renate verkeren in een lastig dilemma. Hun huis is eigenlijk te groot voor hen. De makelaar is al langs geweest en het stel blijkt flink te kunnen cashen met hun stulpje. Maar hun omgeving heeft twijfels bij dit idee: "Jullie zijn gek als jullie hier weggaan!"

De fanatieke sportfamilie woont in het groene Vechtdal, waar ze genieten van de rust en het groen. "Mijn schoonouders hebben een boerderij en wonen 500 meter verderop," vertelde Renate in 2021 aan het AD. Maar het huis is eigenlijk te groot voor hen. Ze deden daarom onlangs een aanbod aan de ouders van Renate om in het onbewoonde deel van hun huis te komen wonen.

Afgewezen aanbod

Renate Wennemars is columnist bij het AD. "Een tijdje geleden hebben we mijn ouders voorgesteld om een deel van ons huis te gaan bewonen. Ze lopen zo zachtjesaan tegen de tachtig met alle kleine gebreken van dien, dus het leek ons een goed moment," schreef ze in haar laatste column. Hoewel het erg gezellig klinkt: de hele (schoon)familie bij elkaar, wezen Renate's ouders het aanbod af.

Ze willen geen afscheid nemen van hun appartement en leven met de vrienden en broers en zussen, de golfclub, de bridge en het vrijwilligerswerk in Den Haag. Hoewel Renate ergens een opluchting voelde nadat het aanbod door haar ouders werd afgewezen, verkeerde het stel Wennemars hierdoor nog steeds in twijfel over de te toekomst van hun woning.

Kleiner huis en een camper

Het stel fantaseert namelijk over een kleiner huis met een camper erbij. "De dromen van vijftigers", stelt Renate in haar column. De makelaar is op bezoek geweest en ze blijken flink te kunnen verdienen aan de verkoop van hun woning. Maar niet iedereen in de omgeving van de familie Wennemars lijkt dat een goed idee. "Jullie zijn gek als jullie hier weggaan," krijgt het stel volgens Renate van iedereen te horen, waardoor ze aan het twijfelen is gebracht.

'Maak dan een deel van het huis voor hem!'

"En jullie zoon dan? Waar moet die straks wonen in deze dure tijd? Maak dan een deel van het huis voor hem!", had de reactie van een vriend geluid, doelend op jongste zoon Niels, die onlangs met vader Erben nog tweede werd bij de dubbele Hyrox in Heerenveen.

Maar ook een deel van het huis afstaan aan hem zorgt voor twijfels bij Renate: "dan leggen we hem vast op deze plek. Terwijl hij als 20-jarige nog een heel leven voor zich heeft. Het leven van een jongvolwassene kan nog zoveel kanten op en zijn interesses wisselen met de maand." Al met al veel twijfels dus voor de topfitte familie.