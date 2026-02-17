Het is er de laatste tijd veel over gegaan: de ploegenachtervolging voor mannen op de Olympische Winterspelen. Woensdag rijdt Nederland de halve finale tegen Italië en bondscoach Rintje Ritsma heeft ingegrepen. Jorrit Bergsma rijdt in plaats van Marcel Bosker. Schaatsicoon Erben Wennemars heeft weinig hoop op een goede afloop.

Woensdag zijn de halve finales en finale bij zowel de mannen als de vrouwen. Van de vrouwen verwacht Wennemars veel. Het treintje Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong staat volgens hem als een huis. De mannenploeg kan echter op niet veel lovende woorden rekenen. "Daarom was ik zo extreem positief over de vrouwen, want nu komen de mannen", zegt Wennemars met een grote glimlach op zijn gelaat in Studio Olimpico.

'Rintje Ritsma neemt wel een risicootje'

"De series waren matig, ze ze hadden echt met de hakken over de sloot de laatste vier gehaald. Als ze rijden zoals zondag, dan worden ze geen olympisch kampioen", is Wennemars zijn duidelijke conclusie. "Er moest iets veranderen, dat heeft Rintje Ritsma gedaan. Die heeft het hele team overhoop gegooid. Good old Jorrit Bergsma mag eindelijk meerijden op een olympische ploegenachtervolging. Hij krijgt op zijn 41e de kans om wel mee te rijden."

Zondag was Nederland nog ruim drie tellen langzamer dan de Italianen. "Het is wel een risicootje. Maar het kan ook zijn dat Rintje denkt: Ik probeer het gewoon, als het misgaat heb ik nog een frisse kracht in de naam van Marcel Bosker in de race om brons", denkt Wennemars hardop. "Het gaat ongelooflijk moeilijk worden om die Italianen te verslaan. Ze hebben Bosker eruit gehaald omdat hij niet zo veel snelheid had en nu hebben ze Bergsma erin gezet, die nog minder snelheid heeft. Dus dat is een beetje lastig."

Gaan voor goud

Wennemars mist bij Ritsma een beetje de pit om voor het hoogst haalbare te gaan. "Je bent op de Olympische Spelen, dan ga je op voorhand toch geen genoegen nemen met een wedstrijd om brons. Dan ga je altijd vol voor de winst. Altijd, maximaal. Dat is een beetje wat ik mis bij Rintje. Hij is toch een beetje onzeker eigenlijk", vindt Wennemars.

"De pijn van 2006, dat die Italianen olympisch goud wonnen in Turijn en wij met zilver naar huis gingen, dat moet je aanwakkeren. Je moet zeggen: 'Dat gaat niet nog een keer gebeuren, we gaan die Italianen gewoon pakken. Jullie moeten boven jullie zelf uitstijgen en maximaal rijden'. Maar dat zie ik ook niet echt", concludeert Wennemars, die afsluit met een positieve noot: "De ploegenachtervolging is altijd leuk, dus zeker kijken."