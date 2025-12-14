De laatste wereldbeker voor het olympisch kwalificatietoernooi zit erop. Nederland reist sowieso met negen mannen en negen vrouwen naar de Olympische Winterspelen, alleen met wie is nog de vraag. Erben Wennemars ziet in ieder geval dat bijna alle Nederlandse mannen zullen moeten vrezen voor één tegenstander.

Wennemars kreeg bij de NOS de vraag wat hem opviel in Hamar. 'Dat Jordan Stolz bijna onverslaanbaar is op de 500, 1000 en 1500 meter', zegt de oud-topschaatser. 'Maar nu ook op de massastart. Dat betekent dat hij sowieso voor vier gouden medailles gaat in Milaan.'

En daar houdt het nog niet op. 'Ik denk dat hij straks ook de ploegenachtervolging erbij pakt. En dan gaat hij voor vijf gouden medailles. Het is dan aan de Nederlanders om daar een stokje voor te steken.'

Nederlandse concurrentie

De Nederlanders zullen moeten vrezen voor hun kans op goud door de huidige vorm van Stolz. Jenning de Boo (500 meter), Joep Wennemars (1000 meter) en Kjeld Nuis (1500 meter) zijn slechts een paar van de schaatsers die de strijd aan moeten gaan met de Amerikaan. Tenminste, als zij zich eind december plaatsen voor de Olympische Winterspelen op het OKT.

Fantastische Femke Kok

Wennemars was ook nog lovend over Femke Kok, die zich voor één 500 meter meldde in Noorwegen. Wat hem opviel? 'Dat Femke nog steeds fantastisch is. Ze won weer een 500 meter met groots gemak. De twaalfde op rij al.' De Nederlandse topsprintster geldt al tijden als absolute topfavoriete op de kortste afstand.

Kok weet ook heel goed hoe ze een 1000 meter moet schaatsen én vlak voor de start van dit seizoen zorgde zij voor enorme verbazing door in Thialf een baanrecord te schaatsen op de 1500 meter. Opvallend, omdat ze die afstand eigenlijk nooit rijdt. Kok kan dus de vrouwelijke Stolz worden op de Olympische Spelen, maar zij neemt vooralsnog veel minder risico. De schaatsster uit Nij Beets wil in ieder geval in beste doen verkeren op de 500.