Ex-schaatsster (33) 'heeft liefde nodig' na uiterst pijnlijke val en diagnose: 'Ik mag niet zitten'

Ex-topschaatsster Alexandra Ianculescu heeft veel liefde én Netflix-tips nodig nu de Roemeens-Canadese keihard gevallen is tijdens een wielerwedstrijd in Duitsland. De 33-jarige laat vanuit het ziekenhuis weten hoe het gaat en de diagnose noopt om ook haar volgers op OnlyFans teleur te moeten stellen.

In 2018 deed ze nog mee aan de Olympische Winterspelen, maar na een 31ste plaats op de 500 meter maakte ze al snel daarna via andere wegen carrière. Ze stortte zich op OnlyFans en Instagram en kreeg daar honderden betalende klanten en honderdduizenden volgers. Maar die moeten het even zonder speciale content van de 33-jarige Ianculescu doen, want ze heeft een pijnlijke diagnose gekregen.

'Allemaal bebloede gezichten'

Op Instagram doet ze uit de doeken wat er gebeurde bij haar terugkeer in het wielerpeloton bij de vrouwen. Dat is een andere carrièrestap waar ze graag geld mee wil verdienen. Ze had er net ruim een week trainingskamp op Mallorca op zitten, toen ze in Duitsland weer haar eerste koers reed. Die eindigde in het ziekenhuis. "Ineens remt er een meid voor me en ze valt. Ik viel over haar heen en ik had geluk. Ik hoop dat het met de anderen goed gaat. Toen ik achterom keek, zag ik allemaal bebloede gezichten."

Gebroken stuitje

Maar dat geluk hebben viel ook bij Ianculescu flink tegen. Ze kon op het Duitse asfalt al niet meer zitten en in het ziekenhuis ging dat nog altijd niet. Ze moest een scan ondergaan om haar ruggengraat te controleren en had 'veel liefde nodig' van haar fans. Uit de scan kwam het uiterst vervelende nieuws. "Ik heb mijn stuitje gebroken. Ik zal minimaal twee weken lang moeten blijven liggen en ik mag niet zitten. Het doet pijn. Shit happens, het is wat het is. Het kon ook nog erger zijn", relativeert ze meteen.

'Blijf me liefde geven'

Voor het volledige herstel staat zo'n zes tot twaalf weken en omdat er niet op gezeten kan worden, is het herstel ook nog eens zeer oncomfortabel. Weinig kans dat ze de komende weken op haar OnlyFans wat kan doen. Ze moet plat blijven liggen en kan verder weinig. "Bedankt voor jullie steun. Blijf me de liefde geven én roep jullie Netflix-tips", sluit ze af richting haar volgers.