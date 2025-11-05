Michel Mulder heeft een heftige operatie ondergaan. De voormalig topschaatser is geopereerd aan een goedaardige tumor in zijn hoofd. Dat was niet zonder risico. Hoewel er veel goed ging, is hij wel doof in zijn rechteroor.

Er is twee jaar geleden een tumor tussen de hersenstem en de kleine hersenen ontdekt in zijn hoofd. Een operatie was op den duur onvermijdelijk, maar kon eerst nog worden uitgesteld. Door de groei vna de brughoektumor moest Mulder er nu toch echt aan geloven.

De operatie vond vrijdag plaats en dat vond Mulder - logischerwijs - enorm spannend. 'Een van de engste gevoelens die er zijn: wakker worden uit narcose, zonder te weten wat je nog kunt', schrijft Mulder op sociale media. Het ergste resultaat: doof aan zijn rechteroor. 'Dat laatste was vooraf al gezegd: de kans was groot dat mijn gehoor zou verdwijnen. En inderdaad, ik ben doof wakker geworden aan één kant.'

'Dat is zo onbeschrijfelijk fijn'

Er was een kans op bijvoorbeeld verlamming in zijn gezicht en moeite met slikken. Zover kwam het niet voor de gouden olympiër, tegenwoordig werkzaam als trainer bij Team Novus: 'Het gevoel van kunnen lachen, je ogen dichtknijpen, je wenkbrauwen optrekken en je tanden laten zien dat is onbeschrijfelijk fijn. Het gevoel in mijn gezicht is volledig intact en slikken gaat zonder moeite.'

Mulder, die op de Olympische Winterspelen van 2014 goud pakte op de 500 meter, is thuis aan het herstellen van zijn operatie. 'Mijn evenwicht en balans moeten nog hun weg vinden. Snelle bewegingen en drukte kosten veel energie. Dat zal tijd nodig hebben.'

Michel Mulder wil graag nog zingen

De 39-jarige Zwollenaar is na zijn schaatscarrière steeds meer gaan zingen. Hij hoopt dat te kunnen blijven doen. 'De acceptatie van doof zijn aan één kant komt stap voor stap. Of ik er nog mee kan zingen? Dat ga ik snel ondervinden — en ik ga er mijn uiterste best voor doen. Misschien komt er zelfs wel een mooi lied uit voort', sluit hij met een positieve noot af.