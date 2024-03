Ex-topschaatsster Jorien ter Mors vindt nieuwe roeping als brandweervrouw: 'De hitte van een echte brand ervaren'

Oud-schaatster Jorien ter Mors nam twee jaar geleden afscheid van haar topsportcarrière. Daarna moest ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. En dat bleek niet makkelijk. Ze heeft nu haar roeping gevonden, als brandweervrouw en televisie-analist.

De 34-jarige Ter Mors had een glansrijke carrière, waarin ze drie gouden en een bronzen olympische medaille won in het shorttrack en langebaanschaatsen. Op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 was ze de eerste vrouw ooit die op een Winterspelen op het podium stond in twee verschillende disciplines. Na haar topprestaties op het ijs was het moeilijk voor Ter Mors om een nieuwe identiteit te vinden. Inmiddels is ze gelukkig als brandweervrouw, met een parttime-baan als tv-analist en een fulltime-rol als bonusmoeder.

Ter Mors stopte in 2010 met haar studie toegepaste psychologie, om zich te kunnen focussen op haar sportcarrière. "Het was destijds geen moeilijke beslissing om vol voor de sport te gaan. We waren met de shorttrackrelayploeg vierde geworden op de Spelen van Vancouver in 2010 en toen wist ik het zeker: ik wil olympisch goud. Daar gaat alles voor wijken. Ik heb toen ook gezegd: studeren kan altijd nog. Je bent immers nooit te oud om te leren. Daarom ging ik 100 procent voor mijn sportcarrière en heb ik eigenlijk alles aan de kant gezet", vertelt ze aan De Telegraaf.

Na haar afscheid moest Ter Mors opnieuw aan een opleiding beginnen. "Ik heb altijd gedacht dat ik na m’n carrière psychomotorisch therapeut zou worden. Iemand dus die met lichaamsbeweging psychische klachten behandelt", aldus Ter Mors, die door de pittige loting heen kwam en zelfs al een stage had geregeld. Toch was ze niet gelukkig en stopte ze.

"Ik kreeg hulp van NOC*NSF, dat een ondersteuningstraject heeft voor ex-topsporters die na hun loopbaan een maatschappelijke carrière willen opbouwen. Maar op een gegeven moment moet je het toch zelf doen. Zelf uitzoeken wat je wil."

De zoektocht naar een andere functie bleek lastig voor de oud-schaatster. Vrijwel overal kreeg Ter Mors hetzelfde riedeltje te horen: geen werkervaring. "Dat heb ik best als lastig ervaren. Ik vind dat ook echt een grote tekortkoming in de maatschappij. Er zijn mensen die zoveel meer kunnen, maar gewoon worden afgewezen omdat ze geen papiertje hebben. Daar moet in de toekomst verandering in komen, wat mij betreft."

Brandweervrouw

Inmiddels staat Ter Mors voor een nieuwe uitdaging; ze wil gediplomeerd brandweervrouw worden. "De opleiding is wel erg pittig. Eigenlijk staat er anderhalf jaar voor, wij doen ’m in drie maanden. Je kan dus geen moment, geen uur van de dag missen. Er komt nu veel op me af. Praktijk en theorie lopen dwars door elkaar heen. Het is echt een stoomtrein waarin we zitten, die alleen maar doorrijdt. Maar ik vind het erg leuk." Als kind had ze al een fascinatie voor vuur. "Vroeger thuis bij de open haard, als klein meisje, vroeg ik vaak of ik de houtjes erbij mocht leggen. Maar de brandweer? Daar had ik echt tot voor kort nooit over nagedacht."

Een echte brand heeft ze nog niet geblust. "Dat komt straks op de praktijkdagen, in Dordrecht. Daar is een bedrijventerrein afgezet. We moeten het toch ergens leren natuurlijk. We gaan deze week voor het eerst een hout gestookte container in. En dus voor het eerst ervaren wat de hitte van een echte brand is. Wat mij vooral heel erg aanspreekt aan het beroep van brandweervrouw zijn, is dat je iets terugdoet voor de samenleving, iets voor de mensheid. Je bent bovendien als team iets aan het bewerkstelligen. Dat is iets wat ik fijn vind, dat je het met elkaar doet."

Ter Mors hoopt in april klaar te zijn met de opleiding. Ze wil dan naast haar nieuwe functie wel genoeg tijd overhouden voor haar gezin. "Ik woon tegenwoordig in Didam en ik wil ook tijd besteden aan m’n gezin. Nee, ik heb zelf geen kinderen, maar mijn vriend heeft een zoon van tien. Dat voelt erg goed, het voelt echt gewoon als ons gezinnetje. Ik word ook als moeder bestempeld in het huis. Het gaat hartstikke goed. Dus daar wil ik ook tijd aan besteden. Vind ik ook belangrijk."

Televisie-optredens

Ter Mors verschijnt ook nog met enige regelmaat op televisie, zo zal ze dit weekend een van de vaste gezichten zijn tijdens de uitzendingen rond de WK shorttrack in Rotterdam.

Afgelopen jaar deed ze ook mee aan het programma Special Forces Vips waarin bekende Nederlanders een loodzware training volgen, vergelijkbaar met die van de Special Forces. Ook in dit traject zat Ter Mors met zichzelf en een nieuwe carrière in de knoop. "Ik ben voortdurend aan het vechten en stoeien om beter te worden. Ik neem nooit de tijd om te genieten van wat ik heb gedaan en wat ik heb behaald," reflecteerde de oud-schaatster.

Hier maakte ze ook de keuze voor de brandweer. De staf in het programma hielp daarbij en vraagt haar de ogen te sluiten: “We zijn nu vijf jaar verder en alles wat jij wil is gelukt. Wat zie je dan?” Dat is voor Ter Mors vrij snel duidelijk. Ze wil een carrièreswitch maken: "Ik wil in de toekomst graag bij de brandweer."