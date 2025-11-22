Ex-topschaatsster Irene Schouten kreeg vrijdag een fraai eerbetoon in de streek waar ze vandaan komt: de regio West-Friesland in de provincie Noord-Holland. Maar de feestelijke dag in de gemeente Hoorn werd verstoord door aan naar incident.

Schouten, die bij de vorige Olympische Winterspelen (2022 in Beijing) liefst driemaal een gouden plak veroverde, werd bij IJsbaan De Westfries toegevoegd aan de Wall of Fame. Dat gebeurde in de ochtend, toen het gezellig druk was op het ijs vanwege het schoolschaatsen.

Voor zowel Schouten als de scholieren was het een prachtige bijeenkomst. Voor Schouten omdat het de ceremonie levendig maakte, voor de kinderen om een heuse superkampioene met kasten vol titels te ontmoeten. Na de speech van wethouder sport Dick Bennis schaatsten de kinderen met Irene Schouten een ereronde.

Wall of Fame

Volgens Noordhollands Dagblad speelde de gemeente in 2022 al met de gedachte om Schouten een plek te geven in de Wall of Fame. Er gingen zelfs stemmen op om de ijsbaan gewoon in zijn geheel te vernoemen naar Schouten. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

Acht andere West-Friese sporters hebben al een plek aan de muur: zwemster Edith van Dijk, K1-vechter Ernesto Hoost, windsurfer Stephan van den Berg, judoka Wim Ruska, zeilsters Lobke Berkhout en Marcelien de Koning, boksster Esther Schouten en bridger Bauke Muller.

Vereerd

"Ik voel me vereerd hier tussen te hangen", aldus Schouten.

"Toen ik hier vroeger schaatste, hingen die andere foto’s van bekende namen uit de regio die successen hebben behaald er al. Het bewijst dat het niet heel erg uitmaakt waar je vandaan komt: de weg naar succes moet vanuit jezelf komen. Om een topschaatser te worden, hoef je niet per se in Friesland te wonen of in Heerenveen te schaatsen."

Traumahelikopter

In de middag gebeurde er helaas een heftig ongeval, waarna een traumahelikopter werd ingeschakeld. "Hulpdiensten waaronder de traumahelikopter zijn vrijdag middag rond 14:44 opgeroepen voor een ongeval bij de IJsbaan De Westfries, aan de Westfriese Parkweg in Hoorn:", meldt Rodi Media.

"Bij het ongeval raakte iemand gewond. Wat er precies is gebeurd kon de politie woordvoerder nog niet vertellen. De traumahelikopter is geland en heeft assistentie verleend."

