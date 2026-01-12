De ploegenachtervolging van de Nederlandse mannen was een enorm punt van discussie en is dat voorlopig nog wel even. Ook na de EK afstanden, waarin het gelegenheidsteam van bondscoach Rintje Ritsma zilver pakte, is het weer discussiëren geblazen. Had het trio dat in Milaan op de Winterspelen voor een medaille niet moeten rijden in de laatst mogelijke wedstrijd? Erben Wennemars snapt de keuze van Ritsma wel.

Louis Hollaar, Kars Jansman en Wisse Slendebroek reden verrassend naar het zilver in Polen, waar op de EK afstanden de laatste ploegenachtervolging vóór de Olympische Spelen gereden werd. Niemand van dat drietal komt namens TeamNL in actie in Milaan en dus was en is er kritiek. Op Ritsma en op hét trio Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt. "Ik snap wel dat Nederland de team pursuit niet reed op de EK afstanden", zegt Erben Wennemars in de schaatspodcast bij de NOS.

'Dan is dat het maximaal haalbare'

"We zitten in een heel lastig parket, want de eerste echte rit van Huizinga, Van de Bunt en Bosker is pas in Milaan. Dat is wat het is. Als we dat afspreken met z'n allen... We doen gewoon ons best. Ze gaan heus wel trainen en inrijden. Er gaan geen hele grote ploegen naar de Spelen. De rijders hebben de teams niet meer achter zich zitten. Als er een TeamNL bestaat, dan kun je ook met elkaar trainen. Als dát gebeurt, is dat het maximaal haalbare voor Nederland vanuit het systeem wat we met z'n allen bedacht hebben."

'TeamNL bestaat gewoon niet'

Wennemars wijst op het systeem van commerciële ploegen, waar we in Nederland massaal voor gekozen hebben. "In bijvoorbeeld Amerika is er één nationaal team. Ook al zijn de individuele belangen belangrijk, je traint altijd samen. Maar wij hebben in Nederland gekozen voor meerdere commerciële ploegen. TeamNL bestaat gewoon niet, ook al roepen we het wel aan de buitenkant."

'Meer kan je niet doen'

Ritsma sprak tijdens de EK afstanden zijn frustratie uit over de Nederlandse journalistiek, die de ploegenachtervolging onder een vergrootglas legt. Ritsma heeft het idee dat hij en zijn mannen het nooit goed kunnen doen. Wennemars heeft wel begrip voor de schaatsbondscoach. "Als Stijn van de Bunt op de EK zijn eerste team pursuit gereden had, hadden we daar meteen wat van gevonden. Daar heeft hij (Ritsma, red.) wel gelijk in. Hij moet Stijn beschermen. Nu eerst afschalen, de emoties van het OKT laten zakken, dan trainen met elkaar en elkaar opzoeken. Op de Spelen je best doen, meer kan je niet doen."

'Het kan gewoon niet allebei'

Wennemars vindt dan ook niet dat de ploegenachtervolging bij de mannen afgerekend moet worden op het resultaat, maar op het hele proces eromheen. "We kunnen toevallig een medaille winnen, maar ook heel goed rijden en vierde worden. Iedereen zegt dat iedere medaille even belangrijk is, maar de rijders voelen dat niet zo. Daar zit iets tussen wat niet klopt. We moeten een keer uitspreken en afvragen wat we belangrijker vinden. Dat betekent niet dat we niet meer mee moeten doen aan de ploegenachtervolging, helemaal niet. Maar misschien moeten we zeggen dat individuele afstanden belangrijker zijn. Als je je plaatst, stellen we uit die namen een ploeg samen en gaan we trainen. Misschien gaat dat heel goed, misschien niet, maar dat is dan niet erg. Zolang we ons best blijven doen. Dan nemen we op de koop toe dat we niet de beste voorbereiding hebben. Het kan gewoon niet allebei."

De klok

Het schaatsen kent volgens Wennemars maar één ding: "Dat is een klok in het stadion. Die is keihard en doet niet aan politiek, aan gevoel, aan netwerken en niet aan voorkeuren. Wij moeten in deze felheid, ook in hoe we met elkaar omgaan, misschien meer naar de klok gaan kijken. Die blijft in ieder geval objectief."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.