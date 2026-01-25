Femke Kok kwam op de laatste dag van de World Cup in Inzell niet in actie, maar ze mocht nog wel een prijs ophalen. Ze was al winnares van het algemeen klassement bij de 500 meter en dus sloeg ze de laatste rit over. Na het ophalen van haar prijs geeft Kok uitleg waarom ze de laatste rit oversloeg.

Kok won haar eerste 500 meter in Inzell wel en zorgde daarmee voor 7 overwinningen op die afstand dit seizoen. Nummer acht kwam er niet, want zondagochtend werd duidelijk dat ze zich had afgemeld voor de tweede 500 meter. In de afwezigheid van Kok en Jutta Leerdam ging Kaja Ziomek-Nogal er met de eerste prijs vandoor. Marrit Fledderus eindigde als beste Nederlandse op de derde plek.

'Ik moest naar mijn lichaam luisteren'

Tegenover de NOS vertelt Kok waarom ze zich moest afmelden voor de laatste 500 meter van het World Cup-seizoen. "Ik heb de afgelopen weken heel hard getraind. Gisteren viel de 1000 best zwaar en toen dacht ik na over dat ik niks had om te winnen. Ik had het klassement al binnen, dus toen heb ik naar mijn lichaam geluisterd en deze overgeslagen."

De 1000 meter die Kok eerder dit weekend in Inzell reed liep uit op een teleurstelling. Ze verloor vrij fors van Leerdam en voelde zich ook niet fijn tijdens de wedstrijd. "Ik voelde me voor de rit al niet super. De opening was goed en daarna kwam ik er gewoon niet in. Daarna hakte hij er ook best wel in, dus ik wilde me herstellen en nu gaan we de puntjes op de i zetten. Lichamelijk hakte het erin, mentaal niet."

Twee klassementen

Uiteindelijk won ze het algemene World Cup-klassement bij zowel de 500 als de 1000 meter. Alleen Irene Schouten en Yvonne van Gennip lukte het om op twee afstanden het World Cup-klassement te pakken. "Ik ben er wel trots op. Ik heb nog nooit ze allebei gewonnen, dus dat is iets moois om toe te voegen. Ik hoop nu toe te werken naar Milaan en dan hoop ik daar te knallen", vertelde een lachende Kok.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.