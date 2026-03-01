Marcel Bosker heeft alle haters de mond gesnoerd met zijn klinische overwinning op de NK allround. Vooraf was er veel te doen rondom Bosker, die zelf een aanwijsplek voor de WK allround had willen krijgen, maar nu mag hij alsnog deelnemen aan de WK. Analist Erben Wennemars ziet hem als 'complete allrounder'.

De afgelopen maanden is de hele situatie rondom Marcel Bosker ronduit opmerkelijk te noemen. Eigenlijk wilde de in Zwitserland geboren schaatser helemaal niet meedoen aan de NK. Zelf vond Bosker dat hij recht had op een aanwijsplek, vooral omdat hij het 'niet minder' had gedaan dan Chris Huizinga én Stijn van de Bunt die wel werden aangewezen. Tijdens de Olympische Spelen was er ook al veel rond zijn persoon te doen.

NK Allround

Maar tijdens de NK allround bewees de schaatser van Team Reggeborgh by far de beste allrounder te zijn. Bosker had een voorsprong van dertien seconden voorafgaand aan de afsluitende tien kilometer. Die kwam niet meer in gevaar, waardoor Bosker won en het laatste woord had.

"Marcel is een echte allrounder. Hij begon het seizoen goed, alleen de Spelen werden niet wat hij gehoopt had", licht analist Mark Tuitert toe bij de NOS. "Marcel is compleet op dit moment. Het is ook goed voor hem, na de Spelen, om dit weekend te rijden en de titel binnen te halen", vindt ook Erben Wennemars.

Aanwijsplek

Over de opvatting dat Bosker zelf vond dat hij recht had op een aanwijsplek voor de WK allround zijn de analisten het niet eens. "De Spelen tellen ook mee en bovendien doet de selectiecommissie wat ze willen", aldus Tuitert. Dat Bosker zelf vond dat hij niet onderdeed voor de aangewezen Huizinga en Van de Bunt kan op kritiek rekenen van Wennemars. "Hij is niet zo goed dat hij de allerbeste is."

"Marcel zit altijd in de range van net wel of net niet plaatsen voor grote toernooien", vervolgt Wennemars. "Er is geen duidelijke betere van de drie dus hebben ze voor Stijn en Chris gekozen. Eigenlijk moeten de aangewezen rijders meestrijden om de titel, maar dat is nu waarschijnlijk niet zo."

'Flapuit'

Het feit dat Bosker niet schuwt om zich uit te spreken in de media kan op gemixte gevoelens rekenen bij het analistenduo. "Hij moet hier nou eenmaal mee dealen. Marcel is een echte flapuit en speelt altijd mee. Het vechten zit nou eenmaal in hem. Maar of hij zichzelf hier nou een dienst mee bewijst, weet ik niet", besluit Tuitert.