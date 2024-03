Foto's | Suzanne Schulting zorgt voor emotionele momenten tijdens afsluiting WK shorttrack

Het werd in Rotterdam bepaald niet de WK shorttrack van Suzanne Schulting, maar de onfortuinlijke Friezin zorgde zondagavond toch nog voor mooie momenten.

Schulting was tijdens de finale van de 1000 meter zwaar ten val gekomen en na onderzoek in het ziekenhuis bleek zij haar enkel te hebben gebroken. Ondanks dit drama meldde ze zich, met haar rechterbeen in het gips, toch nog in Ahoy voor de sluitingsceremonie.

Steunend op een paar krukken onderging ze zo de afterparty die ontstond nadat het Wilhelmus had geklonken voor de gouden medaille van de vrouwen op de aflossing. Voor de traditionele afsluiter, een foto de atleten, de staf en de vrijwilligers, werd Schulting nog een keertje het ijs op getrokken.

Echt genieten leek ze niet te kunnen en de tranen stonden regelmatig bij haar en haar ploeggenoten in de ogen.