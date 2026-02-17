Marcel Bosker werd speciaal voor de ploegenachtervolging op de Olympische Winterspelen meegenomen naar Milaan, maar dat leverde geen medaille op voor Nederland. Voor Bosker eindigde het onderdeel helemaal pijnlijk, want bondscoach Rintje Ritsma koos er namelijk voor om de schaatser in de halve finale én de troostfinale te passeren. Dat zorgde voor een hoop gedoe, want daar was de schaatser niet blij mee.

Bosker plaatste zich op het OKT eigenlijk niet voor de Olympische Winterspelen, maar speciaal voor het teamonderdeel werd hij door de selectiecommissie van de KNSB toch geselecteerd. Dat ging ten koste van Tim Prins en leidde tot een hoop felle reacties aan het adres van de hoofdrolspelers, waaronder bedreigingen aan bondscoach Rintje Ritsma.

Gedoe rond Bosker na keuze van Ritsma

Het leek er dan ook op dat Bosker wel zeker was van een vaste plek in het team. Niets bleek echter minder waar in Milaan. De schaatser kwam in de kwartfinales nog wel in actie, maar speelde daarna een bijrol. Hij werd in de halve finale en de troostfinale vervangen door Jorrit Bergsma, die samen met Stijn van de Bunt en Chris Huizinga de Nederlandse ploeg vormde. Dat leverde niets op, want Nederland verloor beide duels en grijpt dus naast een medaille.

Dat Bosker ook in de strijd om het brons niet mocht rijden, kwam keihard aan bij hem. De schaatser besloot zijn spullen te pakken en het stadion te verlaten. Dat terwijl hij wel een medaille had gekregen als Nederland het brons had gepakt. Het zorgde dan ook voor flink wat tumult, want als één van de anderen geblesseerd zou raken dan had Bosker in moeten vallen.

'Kan me voorstellen dat hij er ziek van is'

Dat het besluit van Ritsma pijn deed bij Bosker kon NOS-analist Mark Tuitert wel begrijpen: "Ik kan me voorstellen dat hij er ziek van is. Hij is meegenomen voor de ploegenachtervolging."

Collega-analist Erben Wennemars vond het een vreemde keuze van Ritsma: "Dit is onbegrijpelijk. Je hebt hem aangewezen, meegenomen ten koste van andere schaatsers. Als je hem dan niet inzet in de halve finale en troostfinale is dat heel pijnlijk voor degene die thuisblijft." Ook hij denkt dat het hard bij Bosker aan is gekomen: "Er is zoveel over hem heengekomen. Heel vaak was hij niet goed genoeg en dan komt dit er ook nog bij."