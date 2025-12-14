De World Cup in Hamar vond dit weekend plaats. Menig schaatsliefhebber zat aandachtig toe te kijken. Zo ook Erben Wennemars. De voormalig topschaatser was echter allesbehalve te spreken over de organisatie.

Wennemars verscheen zondagavond bij de talkshow RTL Tonight. Hier besprak hij wie volgens hem de 'hufter van de week' was, en Kim Jae-yeol, de voorzitter van de Internationale Schaatsunie (ISU), moest het ontgelden.

Geen werkend startpistool

Dat had te maken met een probleem wat zich op vrijdagavond voordeed tijdens de World Cup in Hamar. Het startpistool werkte niet, waardoor schaatsers geruime tijd moesten wachten, tot grote ergernis van Wennemars.

'Het is een zooitje'

"Ik ben een enorme fan van mijn sport, maar als iets slecht is dan is iets slecht. Dus dan moet je ook gewoon zeggen van 'het is een zooitje'", zo begon de voormalig topschaatser zijn betoog.

Hij vervolgde: "Dat heeft maken met de voorzitter van de ISU. Sorry meneer Kim. Ik vind het eigenlijk best wel een aardige kerel. Maar iemand moet toch verantwoordelijk zijn."

Geen lastige taak

Volgens Wennemars is het organiseren van zo'n toernooi niet de lastigste taak die er is. "Je hoeft niet zo heel veel te organiseren. Zorg gewoon dat er een tijdwaarnemer is, zorg dat er startpistool ligt, dat het ijs glad is. Gewoon de basis."

"En wat krijgen ze niet voor elkaar. Gewoon een werkend startpistool", merkte een zeer geïrriteerde Wennemars op. "Dus we hebben vrijdagavond gewoon drie kwartier zitten wachten totdat er een paar mannetjes van de ISU een werkend pistooltje kregen. Dat is gewoon onprofessioneel. En die schaatsers die trainen zo hard. Het is zo belangrijk die wedstrijden. En dan maakt de ISU er zo'n zooitje van", besloot Wennemars.