Voor Suzanne Schulting is de week van de waarheid aangebroken op de Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster werd in de halve finales van de aflossing in het shorttrack niet ingezet, maar hoopt deze week tijdens de medailleraces in actie te komen voor TeamNL. En aan het einde van de week wacht haar individuele 1500 meter. Schaatsicoon Marianne Timmer hoopt op eenheid binnen de ploeg.

"Dit team is zo met elkaar verbonden, je ziet hoe uitbundig en euforisch dat is", ziet Timmer in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Ze kijkt met bewondering naar de shorttrackploeg van bondscoach Niels Kerstholt, die al drie gouden medailles rijker is in Milaan. "Het nadeel met Suzanne is dat ze met dat traject niet heeft meegetraind, omdat ze voor de langebaan koos. Dat ligt allemaal wat gevoelig, dus hebben ze in de halve finales gekozen voor hun eigen team. Dat hebben ze goed gedaan, want ze zijn door."

'Zand erover en gaan met die banaan'

Kerstholt gaf de afgelopen weken al meermaals, vooral impliciet, aan dat wat hem betreft Schulting er niet per se bij had gehoeven. De selectiecommissie koos anders en wilde Schulting graag ook op het shorttrack in actie zien. Dus rijdt ze de 1500 meter individueel en is ze nog altijd een optie voor de relay. Ze is nog niet ingezet, maar in de finale zou Kerstholt voor haar kunnen kiezen in plaats van bijvoorbeeld Zoë Deltrap. "Ik hoop echt dat het met het team goed omarmd en gecoacht wordt", vindt Timmer. "Suzanne is ook een groot sportvrouw. Er zullen wat dingen gebeurd zijn in het verleden, maar die zijn nu niet relevant. We worden allemaal ouder en de tijd die er overheen gaat... Zand erover en gaan met die banaan."

'Dat belooft nog heel veel'

Timmer ziet dat de shorttrackploeg onder Kerstholt boven verwachting presteert en dat vindt ze mooi voor de veelbesproken bondscoach, die de afgelopen weken ook kritiek kreeg van onder meer legende Sjinkie Knegt. Hij vond dat Schulting altijd opgesteld zou moeten worden. "Resultaten gelden hè? Als je het heel goed doet, heb je het met de resultaten afgedwongen. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan en er komt ook nog wel wat aan. Ze hebben in het begin wel tegenslag gehad (valpartij Xandra Velzeboer in de mixed relay, red.), dus ze hebben zichzelf herpakt en alles met drie keer goud rechtgezet. Dat belooft nog heel veel, de spirit zit er weer in."

Maandag is er meteen weer kans op Nederlands goud, als de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer de 1000 meter rijden. Zeker Xandra is na haar gouden medaille op de 500 meter kansrijk voor een nieuwe medaille.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.