De Nederlandse mannen grepen dinsdag na een heleboel gedoe net naast een medaille op de ploegenachtervolging. Jorrit Bergsma, Chris Huizinga en Stijn van de Bunt kwamen een paar honderdsten tekort voor het brons. Zij reden zonder de gepasseerde Marcel Bosker, die voor de troostfinale het stadion verliet. Hij kwam later toch voor de camera en legde uit waarom hij vertrok.

Bosker werd speciaal voor de ploegenachtervolging meegenomen naar de Winterspelen, maar op de allesbeslissende dag had bondscoach Rintje Ritsma hem niet nodig. Ritsma maakte maandag al bekend dat hij Bosker niet zou laten rijden in de halve finales en nadat die verloren werd van Italië kreeg de schaatser te horen dat hij ook niet opgesteld zou worden in de strijd om het brons.

Dat besluit kwam keihard aan bij Bosker en hij verliet het stadion. Het zorgde voor een hoop tumult. De schaatser keerde uiteindelijk weer terug naar de schaatshal, maar was niet aanwezig tijdens de troostfinale. Hij kwam vlak daarna aan en stond vervolgens samen met Bergsma, Van de Bunt en Huizinga voor de camera van Eurosport.

'Even opfrissen'

Bosker verklaarde daar waarom hij ineens weg was. "Het was ook even opfrissen, want ik had goede hoop dat ze de derde plek zouden halen en dat ik het podium op moest. Dat had ik verwacht en gehoopt. Dat is niet gelukt helaas."

'Ik vind het jammer voor mezelf'

In de catacomben ging Bosker nog wat verder in op de voor hem teleurstellende situatie. "Ik vind het voor mezelf heel jammer. Ik begreep de keuze ook nog wel ergens, want ik had echt vertrouwen dat deze mannen ook het brons konden halen. Maar ik had echt goede benen en ik denk dat ik vandaag het verschil had kunnen maken. Ik hoef er verder geen antwoord op te geven hoe het voelde voor mij. Het is aan de bondscoach en aan technisch directeur Remy de Wit."